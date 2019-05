ERC vol repetir el triomf de les generals a Barcelona

ERC ha obert aquest dijous la seva campanya a les eleccions municipals i europees conjurant per repetir la seva victòria a Catalunya en les generals, amb un triomf que li permeti entre altres coses derrotar Ada Colau a Barcelona, i el candidat d'ERC a la capital catalana, Ernest Maragall ho ha resumit així: "Ara és el nostre moment".









Ho ha dit en el míting d'obertura de la campanya d'ERC, celebrat a la platja del Bogatell de Barcelona, on ha acusat Colau de ser una alcaldessa sense projecte i que governa des de la confrontació i no des de l'acord: "Barcelona no està ben governada. No ens podem permetre quatre anys més de Colau. Els únics que la podem derrotar som nosaltres".





També ha parlat la número dos de la candidatura, Elisenda Alamany, que ha carregat de forma vetllada contra el seu anterior partit, els comuns, de la qual va ser diputada al Parlament: "Hi ha partits que no volen parlar de l'1-O, que no volen parlar de repressió. volen una Barcelona que s'aïlla de Catalunya i del seu moment excepcional ".





El vicepresident de la Generalitat i número tres d'ERC, Pere Aragonès, ha apel·lat a convertir les municipals i europees en la "segona volta" del triomf a Catalunya que el seu partit va aconseguir en les generals, i el president del Parlament, Roger Torrent, ha demanat a la militància que no es relaxi per haver guanyat les generals i busqui suports en cada racó de Catalunya.





La número tres d'ERC a les europees i parella de Raül Romeva, Diana Riba, ha recordat que el número u del partit en els comicis a l'Eurocambra no pot estar a la campanya perquè està a la presó, Oriol Junqueras, i ha avisat: "Si Junqueras guanya -a Catalunya- es posarà en dubte la democràcia espanyola. Fem que un pres polític guanyi les eleccions europees".