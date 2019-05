El 'no' a la independència guanya el 'sí' a Catalunya

El 'no' a la independència de Catalunya supera el 'sí' per primera vegada en dos anys, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).





L'estudi publicat avui indica que el 48,6 per cent dels entrevistats no vol que Catalunya sigui un Estat independent, mentre que el 47,2 per cent sí opta per la independència.





L'opció del federalisme ha pujat vuit punts en relació amb l'anterior enquesta del CEO, al març, passant del 21,5 al 29,4 per cent, i és l'escenari que més augmenta.

Un 49,3% dels enquestats veu poc probable que el Govern ofereixi a Catalunya un acord que sigui acceptable per la majoria del Parlament, un 27,4% gens probable, un 13,9 bastant probable i un 5,9 molt probable.





El 40,4% dels enquestats se sent tan espanyol com català, el 26,1% solo català, el 21,4% més català que espanyol, el 5,1% només espanyol i el 3,1% més espanyol que català.





En una escala del zero al deu, els catalans situen de mitjana el seu sentiment catalanista en un 6,80, l'espanyolista en un 4,10 i l'europeista en un 6,62.





L'enquesta s'ha realitzat per telèfon a 1.000 residents a Catalunya de més de 18 anys entre el 30 d'abril i el 6 de maig amb un marge d'error de +/-3,10%.