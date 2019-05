CaixaBank, elegit el banc més innovador d'Europa occidental per la revista 'Global Finance'

La revista nord-americana 'Global Finance' ha elegit CaixaBank com el banc més innovador d'Europa occidental per segon any consecutiu, dins dels VII premis The Innovators als bancs que destaquen per la seva innovació per a la banca del futur.









'Global Finance' destaca tres projectes d'entre els que s'han presentat per l'entitat bancària: el servei Smart Money i les aplicacions mòbils de BrokerNow i d'AgroBank, segons un comunicat de CaixaBank d'aquest divendres.





Smart Money és un servei de gestió de carteres totalment digital perquè el client gestioni les seves inversions des de la plataforma del banc; BrokerNow detalla al client les seves inversions i li dona una visió gràfica global dels principals mercats, a més de notícies actualitzades; i AgroBank és un servei personalitzat a empreses amb notícies del sector, preus dels mercats i calendari d'esdeveniments.





L'entitat ha destacat que el seu Pla Estratègic 2019-21 vol posar la tecnologia al servei dels clients i dels treballadors, i és líder en banca digital a Espanya amb la base de clients digitals més gran al país: 6,1 milions, 5,4 dels quals són també clients en banca mòbil.





Aquest any, 'Global Finance' premia l'entitat com el Millor Banc a Espanya per cinquè any consecutiu i com el Millor Banc a Europa Occidental per primera vegada, i els premis The Innovators es lliuraran a l'octubre a Hong Kong.