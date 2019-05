Pau Gasol no tornarà a jugar aquest any després de passar per quiròfan

Pau Gasol s'ha sotmès a una operació passa tractar-se una fractura navicular per estrès en el seu turmell esquerre. Com a conseqüència d'aquesta intervenció --que s'ha produït per sorpresa i sense que ni l'afició ni els periodistes estiguessin al corrent--, el pivot es perdrà la resta de la temporada de la NBA.





Tampoc queda clar que el jugador català pugui incorporar-se a la selecció nacional per competir al Mundial de Bàsquet de Pequín, que arrenca el proper 31 d'agost.









Gasol va passar a formar part dels Bucks al febrer, un equip de Milwaukee en els quals amb prou feines portava jugats 30 minuts. Des del passat 11 de març, el jugador estava de baixa.