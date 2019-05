El president del Govern central i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha subratllat que Alfredo Pérez Rubalcaba és ja "part de la memòria democràtica d'Espanya" i s'ha referit a ell com "un home d'Estat", vinculat amb el progrés d'Espanya , que "va consolidar la seva talla històrica" en la seva etapa com a vicepresident i ministre de l'Interior, en la lluita contra ETA.



"Avui plora la família socialista, però també el país en el seu conjunt. Rubalcaba era un home d'Estat, i com a tal es va: admirat i homenatjat per Espanya, sense distincions ni matisos ideològics", ha escrit Sánchez en un article a 'El País', amb el títol "Un home d'Estat al servei d'Espanya".



Sánchez recorda que Rubalcaba "ho ha estat tot per al PSOE, al qual va lliurar el millor de la seva vida, però també per a Espanya", fins al punt que la seva figura "transcendeix les sigles de qualsevol formació i és part de la memòria democràtica" espanyola.



Amb ell en diferents llocs de responsabilitat, assenyala, "Espanya va canviar per sempre", de manera que "el seu llegat és tan profund que només el pas del temps pot fer-li veritable justícia i retre-li l'homenatge que mereix".



"UNA MILITÀNCIA QUE MAI LI VA IMPEDIR ACONSEGUIR ACORDS"



Sánchez incideix que la seva biografia està entrellaçada amb la lluita per les llibertats i la consolidació de la democràcia. Es va afiliar al PSOE el 1974, encara en dictadura, on va començar a destacar per la seva capacitat de sacrifici i el seu instint polític. La seva va ser, remarca, "una vida sencera de servei a Espanya des d'una militància que mai li va impedir arribar a acords i teixir consensos".



L'avui cap de l'Executiu subratlla el paper que va tenir Rubalcaba al Ministeri d'Educació, on va exercir diferents llocs fins a ser ministre en 1992, en una cartera de les més importants per superar "la llarga nit del franquisme" i l'endarreriment d'Espanya en matèria educativa.



"Espanya ha avançat en cinc anys el que altres països havien trigat dècades a aconseguir. Aquest va ser un dels grans èxits d'Alfredo, i sens dubte, i el que més destacava ell mateix quan se li preguntava per la seva trajectòria política".



Sáchez elogia la seva tasca parlamentària "brillant" en els Governs de Zapatero i destaca com la seva aportació a Espanya "no va deixar de créixer". "Com a polític i servidor públic, Alfredo ho tenia tot, i en ell convergien fons i forma, talent i esforç", diu.



I afegeix que on la seva figura va consolidar la seva "talla històrica" va ser com a ministre i vicepresident en "el Govern que finalment, i després de molts anys de patiment i esforç col·lectiu, va posar fi al malson del terrorisme d'ETA", una altra de les "grans rèmores "arrossegades des de la dictadura i que impedia" dir sense matisos que la història democràtica d'Espanya era una història d'èxit sense pal·liatius".



"LA DERROTA DEL TERRORISME POSAR A PROVA EL SEU TEMPRANÇA"



"La derrota del terrorisme va exigir d'ell el millor de la seva enorme capacitat de treball i talent polític, i també va posar a prova la seva grandesa i la seva temprança emocional", afirma Sánchez, que retrata la vida de Rubalcaba com "la d'un home que decideix lliurar la seva vida al servei públic i sacrificar moltes coses, com sap bé la seva dona, Pilar Goya, per construir un món millor".



Per tot això, conclou que el socialisme espanyol "plora al company que va ser el seu secretari general entre 2012 i 2014, però ho fa al costat d'Espanya sencera, el país modern, europeu i en pau que ell tant va contribuir a forjar allà des d'on va estar" . "Com a socialista, sento dolor. Com a espanyol, admiració, agraïment i orgull. Descansi en pau", finalitza el text.