El TNC actualitza els actes sacramentals de CalderÃ³n de la Barca

El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) oferirà al públic una "mirada renovada" dels actes sacramentals amb una versió de 'El gran mercat del món', el clàssic teatral de Calderón de la Barca, a càrrec de Xavier Albertí i en coproducció amb la Companyia Nacional de Teatre Clàssic (CNTC), que es podrà veure del 15 de maig al 22 de juny.









Ho ha explicat en roda de premsa aquest divendres el també director del TNC, juntament amb l'exdirectora de la CNTC, Helena Pebre, i els 14 professionals que formen el repartiment de l'espectacle.





Escrita al segle XVII, amb una funció litúrgica i en el context de sacsejades ideològics a Europa, Albertí actualitza la mirada sobre aquest clàssic, protagonitzat per figures al·legòriques com la Gula, la Lascivia i la Humilitat.





Després una crida col·lectiu de la Fama per anar a comprar al gran mercat del món, cada figura acudeix amb un talent per adquirir alguna cosa que li permeti arribar a la felicitat, en una mostra "on es pot comprar des de la Culpa al Pensament".





REDESCOBRINT ELS ACTES SACRAMENTALS





Tot i haver intentat respectar el text original de Calderón, Albertí ha qualificat l'espectacle d'un "redescobriment del gènere", que apel·la al públic contemporani i evita tractar els actes sacramentals com peces arqueològiques.





Per a això, el director ha dit que s'han incorporat materials extensos per trobar una sintaxi escènica contemporània, i ha negat que es tracti d'"una concepció teològica del segle XVII".





UN ESPAI ESCÈNIC PECULIAR





Per tal de fer una lectura "el més honesta possible" de l'obra de Calderón, l'equip ha proposat un giratori de fira multicolor a escala humana com part de l'espai escènic, ja que considera que els actes sacramentals es troben allunyats de la idea en blanc i negre de la religió.





Albertí ha relacionat la ostentositat l'objecte amb la celebració del Corpus Christi, data en la qual Calderón va representar la seva obra i que l'autor concebia com "una oportunitat per arribar a tota la societat de la seva època".





PARAL·LELISME ENTRE RELIGIÓ I CAPITALISME





L'equip ha assegurat que els actes sacramentals de Calderón "interpel·len molt directament" a les societats contemporànies i a la pèrdua de sobirania dels estats, en detriment de les doctrines de mercat.





Així mateix, el dramaturg Albert Arribas, ha afegit que l'obra es pot entendre com "una reflexió sobre les religions contemporànies", en referència al capitalisme.