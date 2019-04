'El jardín de los cerezos' de Txèkhov arriba al TNC amb Carmen Machi com a protagonista

El Teatre Nacional de Catalunya acollirà des de dimecres i fins al 21 d'abril la comèdia "agredolç i fosca" del Centre Dramàtic Nacional (CDN) 'El jardín de los cerezos', l'última d'Anton Txèkhov en una versió d'Ernesto Caballero i amb la interpretació de Carmen Machi.









En roda de premsa aquest dimarts, Caballero ha dit que aquesta producció, estrenada al Teatre Valle-Inclán de Madrid, "parla del final d'una època i de com ens vinculem amb el passat i com gestionem la incertesa".





"És una obra que escriu Txèkhov sabent que aquesta prop el seu final", ha dit Caballero, que ha detallat que el dramaturg la va escriure mogut per un impuls d'amor, donant lloc a una trama que retrata el declivi econòmic de l'aristocràcia russa a finals del segle XIX simbolitzat en la pèrdua del jardí familiar.





Per Caballero, Txèkhov va ser el gran escriptor coneixedor de la naturalesa humana, i ha exalçat que en aquesta obra "fa un compendi de tota la seva obra, barrejant-ho humà amb el dramàtic, còmic, tràgic i satíric".





"Si té una protagonista clar és la pròpia vida en tota la seva esplendor", ha detallat Caballero, que ha afrontat l'obra sense idees preconcebudes donant lloc a una proposta complexa i d'estranya bellesa, ha considerat.





Caballero recrea la malenconia i la decadència original dels personatges, tot i que ha detallat que aquests senten una derrotisme que no ha volgut potenciar, sinó que més aviat ha ressaltat els elements de vitalitat i esperança.





En l'obra, la família perd el jardí "com a metàfora del que és irrecuperable", en una transició de maduració individual i col·lectiva, amb personatges obstinadament immadurs i incapaços d'assumir la seva responsabilitat.





Així, en el primer acte els personatges juguen com nens al jardí, evoquen passats idealitzats i planegen festes per oblidar; en el segon acte, convoquen una festa frenètica i desaforada, fins que en el tercer acte apareix la notícia de la venda del jardí; en el quart acte, els personatges aconsegueixen la més difícil de totes les emancipacions: "Emancipar-se d'ells mateixos, del que creien que eren".





Carmen Machi ha considerat que aquesta obra és molt difícil i molt rara per als actors perquè han de jugar a tapar el dolor i l'alegria que senten, i que el que es veu no és el que els està passant per dins: "És com la vida: a la vida un que pateix no està tota l'estona plorant, ni un que està feliç està pixat de riure".





L'actor Secun de la Rosa ha exalçat l'habilitat de Caballero de tapar la pena amb nostàlgia i alegria, mentre que l'actriu Miranda Gas ha coincidit que ha estat molt difícil trobar el punt que Caballero buscava.





L'actor Nelson Dante ha destacat la presència d'accents molt diversos en l'obra en castellà -uruguaià, colombià, català i gallec i ha considerat que és una assignatura pendent del teatre espanyol.