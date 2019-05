El FC Barcelona Lassa perd el liderat i cau a la tercera posició

El Barça Lassa segueix amb la seva mala ratxa en els últims partits i va perdre davant el València Basket aquest divendres al Palau Blaugrana, una derrota que el condemna a la tercera posició del campionat deixant al Reial Madrid com a líder i el Baskonia en segon lloc.









El conjunt català va veure com el València assaltava al Palau (72-78) en un xoc clau per als taronges ja que s'asseguren pràcticament la quarta plaça. El Barça, Tomic, va ser un equip vulnerable en el joc interior i va anar a remolc dels visitants durant gran part del partit.





Malgrat que Heurtel tornés a exhibir-se individualment, amb 18 punts, els de Pesic no van aconseguir batre el València, que es va afermar en el marcador durant el tercer quart. Al final del tercer acte els visitants guanyaven per vuit punts, una diferència que els locals no van poder arribar a pesar del empenta final.





A falta de tres dates per acabar la fase regular de la Lliga Endesa, el Barcelona baixa fins a la tercera posició, i tindrà la possibiltat, aquest diumenge, de tornar al més alt si guanya al camp del Morabanc Andorra.





Cal destacar que, València Basket, s'enfrontarà en la penúltima jornada contra el Reial Madrid i en l'última davant Baskonia, els dos equips que ara mateix estan per sobre del Barcelona. Així que, el València, pot seguir sent determinant a l'hora de definir les tres primeres places del campionat domèstic.