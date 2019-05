Pedro Sánchez, destinat a liderar la socialdemocràcia europea després de les municipals

Pedro Sánchez, després de proclamar-se vencedor de les eleccions a Espanya el passat 28 d'abril, va llançar un missatge cap a Europa, lloc en el qual pretén assentar-se com el gran líder socialdemòcrata de referència internacional.









El president socialista té un gran interès en la política internacional, ja que va estar treballant 26 anys al Parlament europeu.





Sánchez, en el seu discurs preelectoral, es va encarregar d'avisar als ciutadans espanyols l'auge de la ultradreta a Europa, posant com a exemple, a més, casos com el dels Estats Units a Amèrica del Nord o el Brasil a Amèrica del Sud.





"Anem traslladant dos missatges contundents. El primer, al conjunt de la socialdemocràcia europea. La socialdemocràcia europea té molta història, però sobretot té molt de futur perquè té un gran present. I Espanya és un bon exemple d'això. I en segon lloc, perquè també ens estan mirant i ens estan escoltant fora d'Espanya, en particular a Europa ", va comentar després de la victòria a les generals.





JOSEP BORRELL, EL CANDIDAT PERFECTE





Després del seu triomf en les eleccions del 28-A, pretén ser el líder de la socialdemocràcia europea.





I per a això serà clau la figura de l'actual ministre d'Exteriors, Josep Borrell, que des de Ferraz ho veuen com l'únic candidat amb un perfil europeista, tal com assenyala 'L'Independent'.





Borrell va ser president del Parlament europeu entre 2004 i 2007. El socialista, a més, és conegut per la seva mà dura contra l'independentisme català.





A més, els seus possibles rivals, segons destaquen a Ferraz, són molt més desconeguts que el ja veterà Borrell, de 72 anys d'edat, i tenen menys perfil europeista.





El PSOE, d'aquesta manera, aspira a aconseguir 17-18 escons en funció de la participació, ja que segons les enquestes serà elevada.