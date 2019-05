Batet carrega contra ERC i Ciutadans i demana el vot a Iceta per presidir el Senat

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha reclamat aquest diumenge que el Parlament voti a Iceta com a senador perquè després pugui presidir el Senat.









Batet ha carregat contra ERC i Cs, als quals ha acusat de fer "la mateixa pinça de sempre" en contra del diàleg i la recerca de solucions.





Aquest diumenge el PSC ha celebrat un acte de campanya a Barcelona on la ministra de Política Territorial també ha lamentat que tant ERC com Ciutadans "trenquen radicalment el mínim sentit institucional" en no garantir els vots a Iceta.





A més, ha recordat que ERC i Cs van votar a favor dels seus respectius candidats a senadors per designació autonòmica l'última vegada que es van votar al Parlament.







Així, Batet ha exigit al conjunt dels partits catalans, i especialment a ERC ja Cs, que abandonin l'actitud de "xantatge i mercadeig" que han exhibit fins ara i permetin que Iceta sigui senador i president del Senat, una cosa que per a la ministra seria una excel·lent notícia i una expressió de pluralisme i democràcia.