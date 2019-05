Iceta: "No penso mercadejar una eventual candidatura a presidir el Senat"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha advertit aquest dijous 9 de maig que seria "un error deixar passar l'oportunitat de fer a un català president del Senat", després de l'oferta de Pedro Sánchez al secretari socialista per presidir la Cambra de representació territorial.









Iceta, en roda de premsa, ha admès que "espera i confia" ser designat. "Espero i confio ser designat senador en representació del Parlament i després ser candidat a la presidència del Senat del grup socialista, que té majoria absoluta a la Cambra".





El secretari socialista ha recordat que el procediment de substitució de senadors per designació autonòmica estipula que és el partit del substituït el que proposa al seu successor.





"Sóc socialista, catalanista, federalista, dialogant i aposto per la solució política al problema que ens té bloquejats", ha dit i ha recordat que no hi ha precedents que els grups bloquegin una proposta de substitució d'un senador per designació autonòmica.





Considera que votar a favor de la designació de senadors és l ' "última regla de cortesia parlamentària no escrita" que queda al Parlament, per la qual cosa s'espera que es respecti també en aquesta ocasió.





"Espero que ningú faci saltar aquest pont de confiança que fins ara ha resistit tot tipus de embats", i ha assegurat que tots els diputats han votat abans com senadors a persones amb les que se sentien política i ideològicament allunyades.





Per això, ha cridat els grups a meditar el seu vot en el ple de dimecres que i designar-com a senador: "No m'agradaria que el Parlament entrés definitivament en la categoria de les institucions que mai perden l'oportunitat de perdre una oportunitat".





NO "MERCADEJAR" LA SEVA CANDIDATURA





En ser preguntat per si els grups independentistes li han demanat alguna condició com a contrapartida a votar-lo, ha respost que "mai s'ha produït la substitució d'un senador com a peça de canvi per a altres coses".





"No penso mercadejar una eventual candidatura a presidir el Senat per altres coses. Faríem un flac favor al Parlament, a la política catalana i al propi Senat", ha afegit, en plena negociació per configurar les taules del Congrés i del Senat.





Els socialistes consideren que aquests acords es discuteixen a Madrid i que res té a veure amb la substitució de senadors per designació autonòmica, que fins ara ha sortit endavant sense oposició dels grups.





El líder d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, va anunciar dimecres que no donaran suport a la candidatura d'Iceta i va vincular el posicionament dels republicans al suplicatori dels presos independentistes escollits com a senadors i diputats del Congrés.





REUNIONS AMB TORRA I TORRENT





Després de rebre l'oferta de Pedro Sánchez, Iceta es va reunir amb el president del Parlament, Roger Torrent, i després amb el president de la Generalitat, Quim Torra, per informar-los.





Fonts socialistes han concretat que les reunions van ser institucionals i que en cap cas es va abordar el posicionament que tindrien els grups de JxCat i ERC al vot a la seva designació.





REFORMA DEL SENAT





Iceta ha dit que seria un honor poder presidir la cambra alta i ha explicat que la seva voluntat és reformar el Senat, perquè creu que és el que falta per "arrodonir l'arquitectura institucional de l'Estat".





Considera que, 40 anys després d'aprovar-la Constitució, ha arribat el moment d'intentar impulsar una reforma, pel que ha advocat per "crear les condicions", encara que reconeix la dificultat.





VOL MANTENIR L'ACTA DE DIPUTAT





També ha dit que, davant la "situació excepcional de la política catalana", no té previst deixar la seva acta de diputat al Parlament, tot i que ha reconegut que difícilment podrà continuar presidint el grup socialista.





"No m'imagino preguntant en les sessions de control al president de la Generalitat", ha dit, i, si continuarà liderant el PSC, ha avançat que seguirà fins al congrés socialista de final d'any, per al qual ja ha anunciat que es presentarà a la reelecció perquè creu que no ho ha fet malament com a líder del partit.