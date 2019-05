Colau afirma que té 175 projectes per omplir de verd la ciutat de Barcelona

L'alcaldessa de Barcelona i candidata a la reelecció per BComú, Ada Colau, ha avisat aquest diumenge que la dreta no combatrà la contaminació perquè es doblega als interessos dels 'lobbies', i ha promès 50 noves hectàrees d'àrea verda si revalida l'Alcaldia.









Colau ha proposat crear noves àrees verdes a l'antiga presó de La Model; al carrer Cristòbal de Moura; creant un parc en espais que es generin a la Sagrera; a Trinitat; a Can Batlló i generant un nou parc al litoral entre la Mar Bella i el Fòrum, entre d'altres espais, que també inclouen solars buits, interiors d'illa i murs i terrats.





Ho ha dit en un míting sobre sostenibilitat amb unes 500 persones davant el recentment inaugurat parc a la plaça Glòries, al costat de l'activista ecofeminista Yayo Herrero; els nombres tres i set del la seva llista, Janet Sanz i Eloi Badia; les també activistes Amaranta Herrero i Olga Margalef, i el comissionat d'Ecologia, Frederic Ximeno.





175 PROJECTES PER A OMPLIR DE VERD LA CIUTAT





Vol que Barcelona protagonitzi "una revolució verda que ho impregni tot" i ha assegurat que tenen preparats 175 projectes per omplir de verd la ciutat, en què creu que qualsevol actuació urbanística ha de prioritzar el verd en l'espai públic i l'habitatge assequible per combatre l'especulació.





"Abans es consideraven els carrers per a cotxes com una infraestructura bàsica, i ara volem que les vies verdes siguin una infraestructura bàsica perquè la vida sigui possible a Barcelona".





Colau ha defensat que Barcelona necessita polítiques valentes que diu que mai seran possibles amb Cs, i ha criticat que ERC no descarti pactes postelectorals amb el PDeCAT "en clau nacional, en una ciutat que mereix que es parli de Barcelona en aquestes eleccions".





Ha dit que "la dreta es dobla directament als interessos privats que només pensen en el curt termini i en acumular grans beneficis", de manera que no s'enfronta a l'especulació ni a 'lobbies' com el del cotxe i està present en consells d'administració d'empreses elèctriques, cosa que ha lamentat que també passa amb alguns partits d'esquerra, segons Colau.





CULPA A ERC DEL TRAMVIA





Ha recordat que a la plaça Glòries conflueixen la Diagonal, la Meridiana i la Gran Via, que vol transformar perquè deixin de ser "autopistes urbanes".





Ha culpat a ERC que no estigui ja en marxa ni la transformació de la Diagonal ni la unió del tramvia per l'avinguda, perquè ha estat "boicotejant la connexió" durant tot el mandat i ja haurien començat les obres si haguessin votat a favor al principi, segons Colau, que ha sostingut que el PDeCAT rebutja el projecte per pressions dels 'lobbies'.