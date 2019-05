Bou titlla de "sectària i intolerable" la norma d'etiquetar en català

El candidat a l'Alcaldia de Barcelona pel PP, Josep Bou, ha criticat aquest diumenge que els comerços hagin de retolar en català i ha explicat que ell mateix va ser sancionat per anunciar una oferta en castellà en la seva fleca: "A mi m'han posat dues multes ".









L'alcaldable ha visitat la plaça major de Nou Barris on ha atès els periodistes i ha explicat com van multar a la seva botiga per etiquetar en castellà durant el govern de Montilla.





La multa va ser per penjar una oferta de pa de mig en castellà que no tenia també la versió en català. "Vaig recórrer la sanció, la van rebaixar i al final vaig abonar 600 euros", ha comentat.





El candidat popular ha titllat la norma de sectària i intolerable i ha acusat els independentistes d'utilitzar l'idioma com "una punta de llança" de la seva política, sobretot després de la sanció que s'ha imposat aquesta setmana després que una empresa immobiliària de Barcelona es negués a atendre una clienta en català.





El candidat ha dit que el districte de Nou Barris és "probablement el que necessita més ajuda", i s'ha referit a les zones de Torre Baró, Vallbona i Ciutat Meridiana, de les que ha dit que són barris que necessiten ajuda i protecció.





CELEBRA EL DIA DE LA FAMÍLIA





El PP de Barcelona ha commemorat aquest diumenge el Dia Internacional de les Famílies, que se celebra tots els anys el 15 de maig, sobre el que el candidat a l'Alcaldia ha dit que "la família és la base de l'estructura de la societat" .





Durant la visita, Bou ha signat exemplars del seu llibre 'Barcelona és Espanya' i ha opinat que gràcies a les famílies "no hi ha hagut més mendicitat" quan la taxa d'atur ha estat elevada perquè han donat suport als aturats, fins i tot mantenint als fills amb la pensió.





Ha defensat que els pares puguin escollir el centre educatiu on portar els seus fills, que puguin escollir la llengua en què se li imparteixin les classes i que a les escoles concertades s'estableixi el 25% d'hores en castellà.