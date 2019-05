Collboni defineix el PSC com el vot útil de la ciutadania no independentista

El candidat del PSC a les eleccions municipals de Barcelona, Jaume Collboni, ha definit el seu partit com el vot útil de la ciutadania no independentista de la ciutat, i ha apel·lat al vot dels progressistes, però també dels "moderats orfes d'opció política en aquests moments ".





Collboni ha assistit aquest diumenge al míting socialista de Sant Andreu, on ha ressaltat que en cap enquesta donen com a guanyadora a la dreta i que el PSC és l'únic partit que pot fer que Barcelona sigui una ciutat "no subordinat al servei de la causa independentista ".





L'acte ha girat al voltant de les propostes de feminisme, i Collboni ha promès que, si és alcalde, el seu govern municipal serà paritari i lluitarà per la "abolició" de la prostitució, rebutjant per complet fer polítiques que busquin regular aquesta activitat com una professió convencional.