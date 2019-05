Iceta només té el suport dels comuns al Parlament per ser senador: "Veurem com acaba"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assenyalat aquest dilluns que de moment només compta amb el suport dels comuns al Parlament per obtenir la designació com a senador autonòmic i, així, presidir la cambra baixa.









En declaracions a Antena 3, el dirigent socialista ha admès que no sap si en el ple de dijous al Parlament rebrà el suport dels grups parlamentaris.





Iceta ha explicat que ha mantingut converses amb tots els grups i de moment només té el suport explícit dels comuns. Així i tot, critica que en 40 anys de democràcia mai s'ha posat cap impediment al fet que un parlamentari autonòmic sigui designat senador. "Veurem com acaba", ha indicat.





Sobre si plantejava visitar els presos independentistes, com exigeix ERC per donar-li suport, Iceta ha defensat que no ho farà ja que no hi ha una sentència encara i perquè en la seva condició de líder del PSC aquest gest podria malinterpretar.





"Si poguéssim distingir el que és un gest d'interès personal d'un gest de suport polític, no hi hauria cap problema", ha admès, però ha subratllat que com a dirigent del PSC "transcendeix" i parla "per molta gent".