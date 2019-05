Collboni veu un "ball prenupcial" Colau-Maragall

El candidat del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat aquest dilluns que el debat de diumenge a Betevé entre candidats municipals va ser un "ball prenupcial" entre l'alcaldessa Ada Colau (BComú) i Ernest Maragall (ERC).









Durant una roda de premsa abans de reunir-se amb part del comitè d'empresa de l'Hospital Clínic, ha afirmat que cap dels dos candidats ha negat la possibilitat de pactar entre ells.





Preguntat per que els candidats no diguessin durant el debat que volien pactar l'un amb l'altre, ha respost: "Podem fer un dossier amb les vegades que han dit Colau i Maragall que pactaran".





"És evident que en el debat es va veure, no un duel entre dos aspirants, sinó un ball prenupcial, que vam anunciar abans de la campanya i que vam tornar a comprovar. L'única opció política capaç de confrontar amb aquest pacte Maragall-Colau és la nostra candidatura", ha dit.





Ha defensat que el vot del PSC "val doble, perquè és un vot de progrés, d'esquerres i no independentista, i servirà per posar Barcelona primer i no al servei del procés".





Collboni ha presentat a la roda de premsa les propostes de salut que presenta en el seu programa: malgrat ser competència sobretot de la Generalitat, ha assegurat que serà del seu "incumbència" si governa.





Ha apostat per millorar, ampliar i construir 10 centres d'atenció primària (CAP) a Barcelona durant el proper mandat, entre ells el nou centre de Salut Mental a Gràcia, el nou CAP del Parc i la Llacuna, el de la Barceloneta i el del Raval Nord -sobre aquest últim ha acceptat la solució proposada per la Generalitat sobre la seva nova ubicació-.





També ha proposat la reobertura dels centres d'urgència que s'han tancat, com el de la Guineueta, el de la Pau, el de Numància i el de Rio de Janeiro, entre d'altres.





Una altra proposta és destinar l'1% del pressupost de cada regidoria vinculada a l'atenció de les persones pel que fa a la prevenció i la salut per pujar el pressupost municipals de salut de 15,5 a 26,5 milions d'euros, per a millorar la prevenció els serveis socials -perquè la salut va lligada a la desigualtat-, millorar la qualitat de l'aire, impulsar millors hàbits alimentaris i l'esport.