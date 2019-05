Boya (CUP) exculpa Sànchez i es responsabilitza de seguir amb la protesta del 20-S

L'exdiputada de la CUP Mireia Boya ha explicat aquest dilluns al tribunal que jutja el procés independentista a Catalunya que durant la concentració del 20 de setembre de 2017 davant la Conselleria d'Economia de la Generalitat es va enfrontar al llavors president de l'Assemblea Nacional Catalana ( ANC), Jordi Sànchez, quan aquest i el líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, van suggerir desconvocar la protesta. Segons Boya, eren la seva companya Eulàlia Reguán i ella les que van tractar de que no se suspengués.









"Jordi Sànchez i Jordi Cuixart estaven convençuts que calia desconvocar la manifestació. Nosaltres vam dir que no érem ningú per desconvocar, que no teníem aquesta potestat. Recordo que vaig discutir amb Jordi Sànchez sobre això perquè jo no estava d'acord en desconvocar", ha indicat.





Finalment, ha explicat l'exdiputada de la CUP, Reguán i ella van cedir amb la condició que, a canvi de desconvocar es cités de nou la gent al dia següent davant el TSJC per seguir protestant per les detencions i registres de seus de la Generalitat .





Així ho ha afirmat en el judici del procés, on ha comparegut en qualitat de testimoni a petició de les defenses de Sànchez i Cuixart. Boya va ser processada per un delicte de desobediència a l'est mateix procediment, però el tribunal que presideix Manuel Marchena va decidir finalment traslladar la seva causa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), on està pendent de judici juntament amb cinc exmembres de la Taula del Parlament.





Eulàlia Reguán ja va comparèixer al judici el passat 28 de febrer, però es va negar a contestar a l'acusació popular de Vox, de manera que el tribunal el va sancionar i va deduir testimoni -els testimonis estan obligats per llei a respondre i dir veritat-. Els fets estan sent investigats per un possible delicte de desobediència. Aquest cop, cap acusació -ni Fiscalia, ni Advocacia de l'Estat ni Vox- ha formulat preguntes a Boya.





L'exdiputada ha relatat que el 20-S primer va acudir a la Conselleria d'Exteriors, però que cap a les 10.30 hores va rebre un missatge en el grup de coordinació del seu partit instant-lo a anar a la protesta de la Conselleria d'Economia, on va veure a més diputats del Parlament, del Congrés i senadors. Allà va romandre fins a migdia, quan va marxar a la seu de la CUP després que l'avisessin que la Policia Nacional havia intentat efectuar un registre sense ordre judicial.





"DEFENSAR LA SEU DE LA CUP"





Es va quedar al costat de l'entrada de la CUP unes vuit hores. Eulàlia Reguán i ella es van asseure a la porta d'entrada, "exercint els mètodes, les tàctiques propis de la desobediència civil", i des d'allà van fer "crides a la militància" i la resta de la ciutadania perquè els ajudés a "defensar la seu "ja que entenien que" s'estava produint un atemptat contra els drets de la CUP com a partit".





Boya i Reguán, segons el relat de la primera, van tornar a la Conselleria d'Economia per continuar amb la protesta, que ha qualificat de "festiva" la major part del temps. Sí que ha reconegut que en un moment donat es van adonar d'un grup de joves que estava "protestant de manera més entusiasta", encara que no ha explicat a què es referia amb aquest qualificatiu.





Segons l'exdiputada cupaire, Sànchez i Cuixart es van acostar a elles per demanar-los que intentessin calmar i instar-los a manifestar-se sempre "de forma no violenta", atès que en ser joves hi havia la possibilitat que fossin votants de la CUP. "Volien que els recordéssim quines són les bases de la desobediència civil no violenta", ha apuntat.





TAMBÉ VAN PUJAR A UN COTXE DE LA GUÀRDIA CIVIL





Ha estat així com Boya ha justificat que Reguán i ella es pugessin al sostre d'un vehicle de la Guàrdia Civil, de la mateixa manera que van fer després Sànchez i Cuixart, però també ho ha argumentat apel·lant a la seva baixa alçada.





"Els voluntaris de l'ANC ens van aconseguir un megàfon i considerem que pujar al sostre d'un dels dos vehicles era un bon faristol per dirigir-nos a ells i recordar-los l'actitud pacífica", ha indicat.





I sobre el contingut del que allí va dir, la testimoni ha volgut treure ferro a l'assumpte i ha explicat que la seva intenció sempre va ser rebaixar la tensió i que per això va dir als concentrats que sabia que "a molts" dels manifestants els agradaria estar "a sobre d'un patrol de la Guàrdia Civil", però ho ha justificat afirmant que es tractava d'un comentari "humorístic".





En qualsevol cas, Boya ha volgut deixar clar que en aquest moment el cotxe "ja tenia danys materials" i que va pujar a ell "no per provocar aquests danys, sinó perquè no hi hagués cap tipus d'aldarull o problema".





Després ha relatat les seves diferències amb Sànchez sobre si desconvocar o no la protesta. Segons ha explicat, els 'Jordis' ho justificaven perquè ja havia acabat el registre ia mesura que avançava la nit la gent més jove podien beure més alcohol i "descontrolar", però ha remarcat que Reguán i ella no van estar d'acord fins que els líders de les organitzacions sobiranistes no es van comprometre a convocar per al dia següent davant el TSJC.





Una de les discussions -en un "to de veu més elevat", ha dit-, va tenir lloc a l'interior de la conselleria. Allà, Reguán i Boya van seure a terra en un moment donat per "parlar" entre elles, moment que, segons l'exdiputada, va aprofitar Sànchez per comunicar als tinents de la Guàrdia Civil que estaven al comandament de que anaven a desconvocar la concentració.