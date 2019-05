Marchena reprèn el fiscal per recriminar una testimoni que anés a votar

El president del tribunal que jutja el procés independentista al Tribunal Suprem, Manuel Marchena, ha cridat aquest dimarts l'atenció a un dels fiscals de la causa, Fidel Cadena, per retreure a una de les testimonis de la defensa el fet d'haver votat en el referèndum l'1 d'octubre de 2017.









La intervenció de Marchena s'ha produït quan declarava la segona testimoni del matí, a proposta de l'advocat Jordi Pina -que defensa l'expresident de l'ANC Jordi Pina i els exconsellers Jordi Turull i Josep Rull-, a la qual el representant del Ministeri Públic s'ha preguntat per què va anar a votar si era coneixedora que la consulta havia estat suspesa pel Tribunal Constitucional.





"Anem a veure senyor fiscal -ha intervingut llavors Marchena-. Ella en principi és lliure de decidir si vota, no vota, si ho considera legal, si ho considera il·legal. No pot vostè a la pregunta formular-li un retret per haver anat a votar ".





La dona estava relatant com va ser empesa i tirada a terra quan es trobava a les portes de l'Escola Castell de Dosrius (Barcelona), on havia acudit a votar amb la seva família, i que fins i tot els agents de la Guàrdia Civil que es van acostar a ella la van cridar "ridícula" i "subnormal".





Davant la profusió de dades de testimoni, Marchena va indicar a la testimoni que no era necessari que "enriquís" el seu relat amb detalls sense rellevància jurídica. "És molt respectable i s'escolta amb gust, però no té transcendència", li ha recordat el magistrat.





Per a la sessió d'aquest dimarts s'espera la compareixença de més d'una vintena de votants cridats a declarar amb les defenses.