JxCat acusa Colau d'abandonar a la Urbana per ideologia

El número 6 de la llista de JxCat i actual regidor a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha criticat l'alcaldessa Ada Colau per arribar al seu càrrec amb "prejudicis ideològics" cap a la Guàrdia Urbana, i ha assegurat que com a conseqüència han augmentat els fets delictius, davant del que la número 2, Elsa Artadi, ha proposat incorporar a 3.300 agents a la ciutat.









"En quatre anys podem incorporar 3.300 agents, ara hi ha poc menys de 3.000. És una xifra realista perquè nosaltres no entrarem en la subhasta de xifres com fan altres partits" ha assegurat en una roda de premsa en què ha presentat mesures de seguretat, un element que considera que és la base del benestar i la igualtat sense el qual no hi ha progrés econòmic ni justícia social, en les seves paraules.





Així mateix ha proposat la creació d'un servei de violència de gènere de la Guàrdia Urbana: "Tenim xifres de violència masclista intolerables i la Urbana ha d'intervenir" ha sostingut, i s'ha compromès a impulsar el paper de la dona en els processos de selecció .





Ha criticat que durant el mandat d'Ada Colau dels fets delictius hagin crescut un 30% mentre que ha assegurat que en el mandat de Xavier Trias es van reduir en un 15% "tot i que hi havia crisi" i ha apostat per tornar a aquests nivells.





Per fer-ho, ha dit que designaran un responsable polític de prevenció i seguretat: "Que s'encarregui, que crea a la Guàrdia Urbana, que de la cara, que planifiqui, amb estratègia, i que prengui mesures en benefici de tota la ciutat" .





Per reduir la presència del top manta ha proposat un protocol d'actuació que defineixi què ha de fer l'Ajuntament, la Generalitat i l'Estat, i ha descartat que sigui un problema de seguretat sinó d'espai públic, "sinó serien delinqüents i no ho són" , i ha retret Colau que atribueixi les competències als Mossos quan al seu parer és una qüestió de convivència de l'espai públic i per tant de la Urbana.