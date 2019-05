Suècia anuncia la reobertura del cas contra Assange per violació

La Fiscalia General de Suècia ha anunciat aquest dilluns la decisió de reobrir la investigació preliminar contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, per les acusacions de violació que pesen contra ell, un cas que va ser arxivat el 2017.









La vice-fiscal general sueca, Eva-Marie Persson, ha assenyalat que la decisió ha estat adoptada perquè "encara hi ha raons provables", segons informa la cadena de televisió sueca SVT.





La redactora en cap de Wikileaks, Kristinn Hrafnsson, ha manifestat que la reobertura del cas "donarà a Julian una oportunitat de netejar el seu nom", segons l'agència de notícies Reuters.

"Des que Julian Assange va ser arrestat l'11 d'abril del 2019 hi ha hagut una considerable pressió política sobre Suècia perquè reobri la investigació, però sempre hi ha hagut pressió política al voltant d'aquest cas", ha indicat.





El cas va ser arxivat el 2017 a causa de la impossibilitat de continuar amb les perquisicions per la reclusió del periodista australià a l'ambaixada de l'Equador a Londres.





La possibilitat de reactivar la investigació es va plantejar l'11 d'abril per la decisió del Govern de l'Equador de retirar a Assange l'asil polític, la qual cosa va permetre que les autoritats britàniques el detinguessin.





Assange es va refugiar precisament per aquesta denúncia de violació. El fundador de Wikileaks temia ser detingut al Regne Unit, on es trobava en aquell moment, extradit a Suècia i finalment entregat als Estats Units, que el busca per publicar milers de documents classificats sobre les guerres a l'Iraq i l'Afganistan.





Un tribunal britànic ha condemnat Assange a 50 setmanes de presó per violar els termes de la llibertat condicional que li va concedir el Regne Unit després de rebre la sollicitud d'extradició de Suècia en refugiar-se a l'ambaixada de l'Equador. Una vegada complerta la condemna, podria ser entregat al país nòrdic.