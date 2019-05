Els dentistes demanen sancionar Amazon i Aliexpress per vendre ortodòncies de forma il·legal

El Consell General de Dentistes (CGE) ha criticat plataformes de venda 'on line' com Amazon o Aliexpress per vendre productes dentals (fèrules de descàrrega, ortodòncies o blanquejaments) a través d'Internet, tot i que haurien d'estar prescrits per un professional sanitari. Així, reclamen investigar aquests fets i "imposar les sancions que siguin procedents".









Els dentistes acusen aquestes plataformes 'on line' de "vulnerar" l'Article 3.5 del Reial Decret Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, en què "es prohibeix la venda, per correspondència i per procediments telemàtics, de medicaments i productes sanitaris subjectes a prescripció".





Així mateix, consideren que incompleixen l'Article 80.7 de l'esmentat Reial Decret, pel que "no podran ser objecte de publicitat destinada al públic els productes sanitaris que estiguin destinats a ser utilitzats o aplicats exclusivament per professionals sanitaris".





Per això, demanen a l'Administració que "es prenguin les mesures oportunes per investigar aquests fets i imposar les sancions que siguin procedents, així com adoptar les mesures necessàries per impedir que es faci publicitat d'aquests productes, ja que podrien generar greus danys a les persones que els utilitzin".





"La facilitat amb la qual es pot comprar i vendre pràcticament qualsevol article a Internet afecta directament a l'àmbit sanitari. Diverses plataformes com Amazon, Aliexpress i també algunes parafarmàcies ofereixen als usuaris multitud de productes que poden ocasionar greus problemes de salut. En la majoria dels casos, és l'usuari qui ha de ajustar-los a les seves dents seguint unes instruccions, però sense cap control facultatiu ", critiquen a través d'un comunicat.





El seu president, Óscar Castro Regne, adverteix dels "greus problemes de salut", com "sensibilitat dental, inflamació de genives, trastorns de l'articulació temporomandibular o pèrdues de peces dentals", que pot suposar al pacient comprar aquest tipus de productes d'Internet, ja que "han d'estar prescrits i controlats per un professional sanitari, en aquest cas un dentista".





"Han de ser indicats per un odontòleg de forma personalitzada, realitzant un previ i exhaustiu estudi del cas, ja que cada pacient té unes característiques diferents que cal tenir en compte a l'hora de dur a terme el tractament. Si no és així, es poden desencadenar greus problemes de salut", insisteix.