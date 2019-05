El club de debats d'Oxford deixa de cridar a Puigdemont "cap de la resistència catalana"

La societat de debats de la Universitat britànica d'Oxford, Oxford Union, que acollirà un esdeveniment amb l'expresident català Carles Puigdemont, ha rectificat la seva anunci i ja no li denomina "cap de la resistència catalana", arran d'una carta de protesta escrita per un fòrum que agrupa 240 professors espanyols.









No obstant això, encara que els professors s'oferien per participar en qualsevol debat o esdeveniment sobre política catalana, la societat ha deixat clar que no canviarà el format de l'acte, que no serà un debat sinó una trobada amb Puigdemont com "orador convidat" a el qual "apareixerà sol".





Així ho ha explicat la presidenta d'Oxford Union, Genevieve Athis, al diari 'The Oxford Student'. Això sí, Athis convida els membres del club a acudir a l'acte i "qüestionar els seus punts de vista si així ho desitgen".





Encara que, si anunci de l'acte, Oxford Union ha canviat el títol de Puigdemont pel de "expresident del Govern de Catalunya, també segueix intacte el text de presentació, en el qual diu que Puigdemont va exercir aquest càrrec" fins que el seu cessament per el Govern espanyol després de la declaració unilateral d'independència de Catalunya va desencadenar el clam i l'agitació a la regió". També diu que actualment viu "a l'exili" a Bèlgica.





En les seves declaracions al diari estudiantil, Athis justifica el canvi en la manera de presentar a Puigdemont "per claredat", acceptant l'advertència que el títol "podria ser potencialment equívoc, especialment per a aquells menys informats de la política catalana".





En canvi, defensa precisament la "descripció més detallada" que acompanya el títol i que "aclareix els papers que ha tingut el senyor Puigdemont, així com el fet que actualment està vivint a l'exili". Athis nega que la societat tracti d'"amagar" aquest fet com, al seu judici, semblaven suggerir els professors espanyols.





El que el Fòrum de Professors deia en la seva carta és que "Puigdemont és un fugitiu de la justícia, que va fugir del país després que la Fiscalia li denunciés davant del Tribunal Suprem per càrrecs equivalents a malversació de fons públics, obstrucció a la justícia i ús de la violència en la declaració d'independència d'una regió espanyola contra la Constitució espanyola".





Els professors també saluden l'interès de la societat de debats d'Oxford en la política espanyola, però lamentaven "profundament" que només convidi a nacionalistes catalans: Artur Mas el 2017 i ara a Puigdemont.





D'altra banda, lamentaven també que es presentés a Puigdemont com a "cap de la resistència catalana", argumentant que la "estratègia unilateral" de l'expresident ha "creat profundes divisions en la societat catalana, ha danyat molt el teixit social i econòmic català i ha augmentat les profundes desigualtats estructurals de Catalunya".





"IMPRECÍS I TENDENCIÓS"





A més, assenyalaven que en les últimes eleccions autonòmiques el partit de Puigdemont i el també "secessionista" ERC van sumar un 36,64 per cent, de manera que veuen "imprecís i tendenciós presentar com a representant d'una 'resistència catalana'". "Si això existeix, no és una resistència contra Espanya sinó contra la meitat de Catalunya".





Els professors s'oferien a participar en debats sobre política espanyola, convençuts que el club de debats voldrà millorar l'accés a la informació amb un "relat equilibrat dels fets".





En aquest punt, afirmen també que el moviment nacionalista català està "molt bé finançat", mentre que el seu fòrum és una associació civil sense finançament. "No obstant això, esperem que la nostra voluntat i capacitat per defensar l'ordre constitucional espanyol més progressista en segles no sigui rebutjada ni ignorada", afegeixen.





El mateix Fòrum de Professors va escriure al març a la Universitat de Cambridge amb motiu d'un acte de l'actual president català, Quim Torra, amb l'advocat de l'exconsellera Clara Ponsatí i rector de la Universitat de Glasgow, Aamer Anwar --un acte que finalment Torra va anul·lar--.