El Tribunal Constitucional (TC) ha donat via lliure a la candidatura de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els seus exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí a les eleccions al Parlament Europeu del proper 26 de maig al no admetre també el recurs presentat pel PP. Hores abans havia resolt en el mateix sentit respecte del recurs d'empara presentat per Cs.









El PP havia presentat recurs a última hora de dimecres contra la decisió dels jutjats del Contenciós-Administratiu de Madrid de donar llum verda a la candidatura Lliures per Europa, en entendre que van revocar de forma arbitrària la resolució de la Junta Electoral Central que havia impedit inicialment la presentació de la candidatura independentista.