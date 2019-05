El candidat d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, ha assegurat aquest dilluns que "l'Ajuntament tornarà a ser amic de la Barceloneta", després que el govern municipal encapçalat per Ada Colau hagi donat l'esquena al barri en la gestió del turisme, els preus de l'habitatge i l'oci nocturn, segons ell.





MÉS INFORMACIÓ Empat tècnic entre Colau i Maragall, segons el CIS





En un acte a la Barceloneta, ha demanat als veïns que acompanyin ERC fins a la victòria: "La Barceloneta ha de recuperar la confiança que mai hauria d'haver perdut. La Barceloneta ha de poder comptar amb l'Ajuntament i ara no compta amb ell".





S'ha compromès a gestionar el turisme, assumir el control de l'espai públic i retornar els habitatges que es destinen a allotjaments il·legals al mercat del lloguer: "No podem ser víctimes del turisme; hem de ser beneficiaris", i ha insistit que el mandat de Colau ha estat un error, un parèntesi que no ha de continuar".





Per això ha contrastat el seu projecte compromès amb la ciutat al continuisme que veu en Colau, i li ha retret "aferrar-se al socialisme repressor del 155 com a un clau cremant", perquè considera que no ha declinat la possibilitat de pactar després de les municipals amb el PSC.





La número dos, Elisenda Alamany, ha dit que els problemes sense resoldre a la Barceloneta són un exemple que Colau "no ho ha fet bé", i ha afegit que regularan els preus del lloguer, que s'han incrementat en 153 euros de mitjana en un any.





'TOP MANTA'





El regidor i número 5, Jordi Coronas, ha destacat que la Barceloneta reflecteix un mal model de ciutat: "Vols de baix cost, amb habitatges turístics il·legals, platja i vuit discoteques: tenim el còctel perfecte per perdre la capacitat de controlar i governar un barri com aquest".





També ha dit que el problema del 'top manta' no s'arregla només amb més policia: "No és un problema de seguretat, no es resol amb polis i porres. Cal evitar aglomeracions i controlar l'espai públic".





TERESA JORDÀ





La consellera d'Agricultura de la Generalitat, Teresa Jordà (ERC), també ha intervingut en l'acte i ha animat els veïns de la Barceloneta a votar per Maragall.





"La política municipal és la política de les mirades, de la pell i l'essència", ha dit, mentre que la número 11 de la llista per Barcelona, Marina Gassol, ha afirmat que Barcelona necessita ser governada amb urgència.