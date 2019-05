Valls alerta que la droga a Barcelona ha "tornat a la situació dels anys 80"

El candidat de BCN Canvi-Cs a l'Alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, ha alertat aquest dilluns que el problema de la droga a Barcelona està tenint un repunt i s'ha tornat "a la situació dels anys 80".









En declaracions a La Verneda, ha lamentat que en els barris més humils s'està estenent el consum i el tràfic, i "la gent té por per ells, però també pels seus fills", ja que assegura que es troben xeringues en espais públics prop d'escoles.





Ha dit que, després de les actuacions policials contra els narcopisos al Raval, s'ha produït un moviment del tràfic de drogues a barris com La Verneda.





"Als barris més humils és on hi ha més desigualtats, pobresa, atur, pisos ocupats. A més, és on hi ha part d'aquest tràfic de droga, que ens preocupa molt. Hem tornat a la situació dels anys 80. Cocaïna, heroïna, crac, cànnabis han entrat amb molta potència", alerta.





Valls proposa una "actuació molt potent" dels cossos de seguretat acompanyada d'un lideratge des de l'Ajuntament, i que al seu parer només pot exercir ell.





L'exprimer ministre francès ha dit que és la seva prioritat i que per això incrementarà la plantilla de la Guàrdia Urbana, li donarà més confiança, tecnologia i major cooperació amb Mossos i cossos de seguretat de l'Estat, i ha reivindicat que ell té l'experiència per saber com es fa, al·ludint que va ser ministre d'Interior a França.





"Amb la meva experiència sé com ho podem fer. Som els únics que tenim aquesta capacitat que Barcelona sigui segura en tots els barris", ha afegit.





COMPLIR LES SEVES PROMESES





En la seva visita a La Verneda ha explicat algunes mesures, entre les quals hi ha un pla de xoc "per combatre els greus problemes de l'ocupació il·legal, el narcotràfic i la delinqüència organitzada" i, que passa per incrementar la vigilància i el control sobre els punts de venda de droga.





S'ha compromès a complir totes les mesures que proposa per als barris: "Queda molta feina. Tenim propostes, i amb una idea clara: complir el que estem prometent", i ha afegit que en alguns temes ho faran en un mandat i en altres en dos.





A més, ha subratllat que vol ser "l'alcalde de tots els barcelonins i de tots els barris", ja que creu que alguns, com la Verneda, se senten desatesos per l'Ajuntament.