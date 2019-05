Manuel Valls aposta per una Barcelona olímpica el 2030 o 2032

El candidat a l'Alcaldia de Barcelona per Cs, Manuel Valls, ha explicat aquest diumenge que vol que Barcelona sigui la seu dels Jocs Olímpics d'hivern el 2030 o dels Jocs Olímpics d'estiu a 2032.









Valls ha afirmat que hi ha possibilitats que Barcelona torni a ser olímpica ja que disposa de "les infraestructures, els equipaments i la força".





"Vull que Barcelona pugui repetir uns Jocs Olímpics d'hivern o d'estiu el 2030 o el 2032", ha declarat davant dels periodistes durant el Gran Premi de Fórmila 1 a Montmeló, concretant que queden tres anys per decidir en quin dels dos esdeveniments ha postular la ciutat.





Si s'opta per als Jocs Olímpics d'hivern seria amb la col·laboració dels Pirineus, la Vall d'Aran i Aragó.





Valls ha remarcat que no serà possible acollir els Jocs Olímpics si no s'aposta per "grans moments" com el Gran Premi de Fórmula 1 i que tampoc es podran celebrar si a Barcelona governa un alcalde independentista, perquè rebutjaria pactar amb l'Estat i cal fer-ho per presentar una candidatura olímpica.





Ha dit que el circuit de Montmeló dóna projecció internacional al nom de Barcelona i ha criticat l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, per la seva política respecte a l'equipament: "Aquesta visió petita, provinciana, sense ambició i sense futur és incomprensible".