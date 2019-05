Valls s'alça com l'alternativa a Colau

El candidat de BCN Canvi-Cs a l'Alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, s'ha reivindicat aquest divendres com l'únic canvi possible davant el "deteriorament" que considera que ha patit la ciutat en el mandat de l'alcaldessa, Ada Colau.









En el míting d'inici de campanya a la plaça Francesc Layret de Nou Barris, abans de la tradicional enganxada de cartells, ha sostingut que "Barcelona s'ha deteriorat, s'ha degradat molt" en els últims anys, i ha posat el focus en la seguretat com a principal problema de la ciutat.





L'exprimer ministre francès ha demanat el vot afirmant que la seva candidatura és l'alternativa a Colau i l'independentisme al consistori, i ha assegurat que la resta de candidats no suposen cap novetat perquè els veu a tots responsables de la situació actual de Barcelona: "Sóc el canvi. Represento l'únic canvi possible".





Valls ha destacat la importància d'aquests comicis, que veu com les municipals més importants des del 1979, i ha plantejat compromisos per millorar en seguretat, lluita contra desigualtat, habitatge assequible i obrir la ciutat davant el procés independentista, entre altres qüestions: "Farem una nova Barcelona per a les noves generacions ".





Li han acompanyat el número tres de la candidatura, Celestino Corbacho, i la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, que ha dit que Valls és una oportunitat per aconseguir una "Barcelona oberta al món" davant l'independentisme, i ha assegurat que el seu candidatura és transversal i plural i va més enllà de Cs encara que té tot el suport del partit taronja.