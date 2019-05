Valls confia en remuntar i assegura que la gent a Barcelona "demana un canvi"

El candidat de BCN Canvi-Cs a l'Alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, ha explicat aquest dissabte que després del seu contacte amb els barcelonins ha vist que "la gent demana canvi, una Barcelona segura, neta, creativa, emprenedora i tolerant", i ha remarcat que la seva candidatura és l'única que ajudarà a la ciutat a aconseguir-ho.









Valls confia a donar la volta a la tendència que mostren les enquestes i ha alertat que, a més d'una possible aliança entre Maragall i Colau, "un altre gran perill seria el tripartit" entre ERC, comuns i PSC. "Els barcelonins no volen això, no volen tornar enrere. Volen el futur"





CONVERTIR EL PASSEIG DE LA ZONA FRANCA A "LA VIA LAIETANA DE DEMÀ"





L'exprimer ministre francès vol convertir el passeig de la Zona Franca a "la Via Laietana de demà" i que el barri de La Marina de Port sigui una zona central per a la ciutat.





Considera que Barcelona ha de tenir "noves centralitats", creu que en els barris propers al Besòs i el Fòrum això ja és una realitat, i que s'ha d'avançar perquè el barri de La Marina de Port es converteixi en una nova centralitat de la ciutat aprofitant que té prop l'Aeroport, el Port de Barcelona i la Zona Franca.





Valls ha defensat que això és "una gran prioritat" per a la seva candidatura i que aquest barri necessita espais verds, guarderies i equipaments culturals perquè creu que contribuirà a potenciar econòmicament la zona.





A més, l'exprimer ministre francès ha destacat que els barris de la Zona Franca són un dels principals sectors on es pot construir habitatge de lloguer assequible.





Segons Valls, Colau "no ha donat confiança" a la Guàrdia Urbana, pel que ha promès que ell sí ho farà, que reforçarà el cos policial amb més recursos econòmics i tecnològics, ampliarà la plantilla amb 1.500 agents nous i acabarà a 90 dies amb el 'top manta'.