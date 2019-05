La despesa en personal asfixia la capacitat de maniobra de TV3

Set milions de dèficit: aquesta és la xifra que reflectien els comptes de la CCMA (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals) a la fi de març de 2019. Aquest voluminós desajust en la comptabilitat de la corporació es deu a diferents factors, com la predilecció per la contractació externa o la confiança dels seus gestors en què TV3 i Catalunya Ràdio són una estructura fonamental per a la Generalitat més enllà de la seva rendibilitat.









Però un altre dels motius que expliquen aquest elevat dèficit és la important càrrega salarial que suporten els mitjans públics. La corporació ha gastat 42,9 milions en el pagament de les nòmines dels seus més de 2.000 empleats durant el primer trimestre del 2019, la qual cosa suposa un augment de 3,6 milions respecte al mateix període de 2018.





Aquesta partida salarial ja asfixiava a TV3 i Catalunya Ràdio a exercicis anteriors, però aquest any ha estat augmentada per la devolució del 10% de la paga extra que es va suspendre el 2013. Segons han comunicat els responsables de la CCMA als comitès d'empresa, durant aquest 2019 es retornarà un 30% de la nòmina extra endarrerida, la qual cosa redunda en un augment de despesa per a la direcció.





Malgrat aquesta recuperació salarial, la xifra de negoci de la corporació no aconsegueix remuntar. Els ingressos per publicitat s'han quedat lluny del que s'esperava, per la qual cosa no es preveu una reducció significativa dels 7 milions de dèficit que arrosseguen TV3 i Catalunya Ràdio.





La pujada de salaris i la caiguda d'anunciants han propiciat una arrencada d'any negatiu per als mitjans públics catalans, que encara hauran d'afrontar una conjuntura mediàtica complicada durant el que queda d'any.