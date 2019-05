Fuga de militants de Podem a Badalona per malestar amb la direcció

Una vintena de militants de Podem a Badalona ha abandonat la formació morada per diferències amb la direcció.









Segons han explicat en un comunicat, "després de la desautorització total del Cercle Podem Badalona i de la candidatura escollida majoritàriament de les primàries per a les eleccions de municipals" consideren que Podem Catalunya no ha compartit les decisions preses des de dalt i no ha convocat el Cercle.





Per això, renuncien a participar en cap candidatura electoral en aquests comicis municipals i es desvinculen de 'Badalona en Comú Podem'.





Destaquen que l'objectiu de 'Des de Baix Podem' era posar Podem Badalona al centre de la coalició d'esquerres per guanyar a l'Ajuntament de Badalona i frenar l'extrema dreta, però finalment no participaran en el procés electoral.





Aquesta decisió dels militants de Podem a Badalona se suma al fet que pocs alcaldes estan confiant en Pablo Iglesias durant aquestes eleccions locals perquè els acompanyi en els mítings.





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, és de les poques que sí que ha inclòs Iglesias en campanya. El líder de Podem no té previst realitzar actes a Cadis ni en altres ciutats on les candidatures unitàries participades per Podem es van fer amb alcaldies, com a Madrid, la Corunya, Saragossa, Santiago de Compostel·la o València.