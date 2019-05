Dirigent sindical admet que van ocupar les escoles per facilitar el referèndum

El portaveu d'Ustec-stes (IAC), el sindicat majoritari de mestres de Catalunya, Ramon Font, ha admès aquest dimarts al tribunal que jutja el procés independentista a Catalunya que la iniciativa Escoles Obertes (Escoles Obertes) es va crear per ocupar els centres de votació i així facilitar la celebració del referèndum de l'1 d'octubre de 2017. També ha reconegut que no tenien autorització dels col·legis per fer-ho.









Ramon Font, que ha declarat com a testimoni a petició de la defensa del líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha trencat així amb la versió que s'ha anat donant en el judici del procés en aquests tres mesos, segons la qual és molt habitual en Catalunya que els caps de setmana s'organitzin activitats.





El fiscal Jaime Moreno ha preguntat al testimoni si en la presentació de la iniciativa Escoles Obertes, el 27 de setembre, el lema que es va llançar va ser 'Diumenge obrirem les escoles per al referèndum'. "Segurament, aquesta era la idea", ha respost sense titubejar.





"La raó de ser era obrir les escoles. Vam exercir el nostre dret a l'autodeterminació i manifestació pacífica i no violenta. Vam fer concerts, balls, debats...", ha apuntat Font a la ronda de preguntes de l'advocat de Cuixart, Benet Salellas, després de la qual cosa també ha reconegut que la iniciativa es va crear precisament perquè la justícia havia prohibit el referèndum. "Si haguéssim pogut exercir el dret d'autodeterminació, no hauríem tingut necessitat de mantenir obertes les escoles", ha afegit.





Això sí, ha afirmat que Cuixart no va participar en aquesta presentació, tot i que no ha negat que fes algun crida a participar en les activitats dels col·legis. "Recordo a molta gent dient això. La societat civil estava organitzada. Si haguéssim de dir una llista de tots que van dir això, d'aquí no sortim", ha apuntat Font.





La declaració d'aquest testimoni ha estat plena d'interrupcions per part del president del tribunal, Manuel Marchena, davant les valoracions que Font ha volgut introduir sobre el dret d'autodeterminació, la convocatòria de referèndum, la resistència dels ciutadans davant la intervenció policial de l'1 -O o els registres el 20 de setembre en seus de la Generalitat.





La 'picabaralla' més gran s'ha produït quan li tocava preguntar a l'advocada de l'Estat Rosa Maria Seoane, que ha volgut saber si Escoles Obertas es va dirigir als titulars dels centres per poder ocupar-los. El testimoni no ha estat d'acord amb la utilització d'aquest verb, cosa que ha provocat que Marchena hagi hagut de reformular la pregunta.





No obstant això, Font no acabava de contestar al que se li havia qüestionat, el que ha fet que Marchena perdés la paciència: "Això té conseqüències legals si vostè ens fa perdre el temps". Així, Seoane ha tornat a fer la pregunta i ha demanat al testimoni que utilitzés un monosíl·lab per contestar. "No. Nosaltres freqüentment, en multitud d'activitats, vam obrir els centres sense permís", ha dit per fi.