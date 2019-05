Mercedes Vidal planta Colau a dues setmanes de les eleccions

La regidora de BComú a Barcelona Mercedes Vidal ha renunciat a totes les seves responsabilitats executives en el Govern d'Ada Colau, incloent la de regidor del districte d'Horta-Guinardó i de l'àrea de Mobilitat, ha explicat l'alcaldessa i candidata a la reelecció, Ada Colau, preguntada pels mitjans en roda de premsa.









Segons el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), Vidal va sol·licitar el 25 d'abril renunciar a aquestes responsabilitats, a un mes de les eleccions municipals del 26 de maig.





Colau ha expressat "el seu agraïment i reconeixement a la seva extraordinària tasca" al Govern municipal, i ha recordat que Vidal ja va anunciar que no formaria part de la seva candidatura a les eleccions municipals.





Ha assenyalat que BComú seguirà comptant amb ella, i ha dit que ara està "en fase de transició i ha començat a traspassar les seves competències, també per a fer-lo més compatible amb la seva vida personal".





El document del BOPB detalla que l'edil Agustí Colom ha estat nomenat regidor d'Horta-Guinardó per substituir-la, i que les seves funcions com a regidor de Mobilitat queden atribuïdes al regidor Eloi Badia.





A més, Vidal ha deixat la seva responsabilitat com a membre de la Comissió de Govern, com a vocal del consell de govern de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona i com a membre de la junta de govern del Consorci d'Alta Velocitat de Barcelona.