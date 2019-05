El Suprem manté el judici però autoritza la sortida dels presos electes per constituir les Corts

El tribunal que jutja el procés independentista al Tribunal Suprem ha rebutjat la petició de llibertat feta dimecres passat pels cinc presos preventius que han resultat electes en els comicis del 28 d'abril si bé els autoritza per a acudir el proper 21 de maig als plens constitutius del Congrés i el Senat.









La petició va ser realitzada pels advocats Jordi Pina, que representa els elegits per al Congrés dels Diputats per JxCat Jordi Sánchez, Josep Rull, i Jordi Turull; i Andreu Van Den Eynde, que exerceix la defensa deltriat per a la cambra baixa Oriol Junqueras i del designat pel Senat Raül Romeva.





"Hauran de ser degudament custodiats i adoptar-se per la Presidència de les dues Cambres les decisions oportunes perquè, una vegada a l'interior del Saló de Plens, pugui quedar garantida la seva seguretat. Hauran de ser reintegrats, sense dilació, al centre penitenciari un cop la Presidència de les Cambres hagi donat terme a la sessió", concreta la resolució.





Denega també demanar permís formal -suplicatori- a les cambres per poder seguir jutjant-los i no accedeix a la suspensió del judici.