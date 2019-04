Junqueras: "Agafaré l'acta del Congrés, no penso renunciar als meus drets"

El president i candidat d'ERC a les eleccions generals, Oriol Junqueras, ha assegurat que la seva intenció és agafar l'acta de diputat del Congrés després dels comicis i intentar exercir com a tal, i ha descartat que la seva presència al capdavant de la llista republicana només sigui una qüestió simbòlica perquè està a la presó.









"He anunciat que agafaré l'acta del Congrés dels Diputats, no penso renunciar als meus drets per molt que em vulguin apartar", ha defensat en una entrevista d'Europa Press, que ha respost a través d'un qüestionari al trobar-se en presó preventiva a Soto del Real (Madrid).





El líder republicà ha argumentat que "agafar l'acta és la millor manera de lluitar contra la repressió i l'excepcionalitat política" a la qual veu sotmesa Catalunya, i que aquesta decisió també serà beneficiosa per a la resta de presos sobiranistes.





"L'Estat ha de tenir molt clar que no ens rendirem mai i que hauran de donar moltes explicacions si intenten evitar que pugui exercir els meus drets polítics al Congrés o al Parlament Europeu" -també és candidat a les europees-, ha resumit.





Junqueras ha exposat que ha decidit ser cap de cartell tant en les generals com a les europees perquè presentar-se "és la manera de plantar cara a la repressió i posar un mirall a l'Estat que el desemmascare davant tota la comunitat internacional".





No revela si serà també candidat a les properes eleccions a la Presidència de la Generalitat, per a les que encara no hi ha data: "Encara no estem en aquest escenari, però hem parlat de denunciar en cada nova cita electoral la repressió de l'Estat amb la nostra millor eina, la democràcia".





Junqueras defensa que la seva intenció és posar l'Estat contra les cordes en tots els comicis que es presenten i conclou que la victòria d'un pres sobiranista llançaria un missatge molt potent, afegint: "No ens aturarem ni ens rendirem mai. L'Estat ho hauria d'anar assumint ".





L'exvicepresident del Govern, en presó preventiva des del 2 de novembre de 2017, es mostra convingut que ERC pot guanyar les generals i conclou: "A més, és el que necessita el país avui. Serà la primera vegada que l'independentisme guanyi unes eleccions espanyoles a Catalunya".





PSOE





Junqueras insisteix en contemplar la possibilitat de negociar una investidura del candidat del PSOE i president del Govern, Pedro Sánchez, però creu que és el líder socialista qui ha de respondre a la mateixa pregunta: "El PSOE té por i viu acomplexat per les dretes. Ha de ser valent".





Junqueras defensa que un referèndum acordat segueix sent la millor via per desencallar el conflicte a Catalunya, però avisa que no és l'única: "Si l'Estat s'enroca, la ciutadania trobarà la forma d'expressar-se, com va fer l'1 d'octubre" de 2017.





JUDICI





El líder republicà es mostra crític amb el desenvolupament del judici de l'1-O al Tribunal Suprem: "El que estem vivint no està sent un judici ni un procés just, sinó que estem patint una gran indefensió, la més gran evidentment la presó preventiva".





Junqueras ha assenyalat altres mancances que, al seu parer, té la causa, com "la impossibilitat de contrastar els falsos testimonis amb els vídeos, la manca de temps i facilitats per preparar les defensa, o el trossejament de les causes en diversos tribunals a la vegada".