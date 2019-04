La Junta Electoral permet a Junqueras tancar des de la presó la campanya d'ERC

La Junta Electoral Central (JEC) permet que Oriol Junqueras tanqui la campanya electoral d'ERC des de la presó de Soto del Real el divendres 26 d'abril.









La JEC ja va autoritzar trobades virtuals amb la premsa des de la presó, el que va originar les crítiques de Partit Popular i de Vox.





A més, la JEC també permet la intervenció dels candidats de JxCat Jordi Sànchez o Jordi Turull.





Els polítics presos han presentat diferents sol·licituds a la JEC per intervenir en actes electorals mitjançant videoconferència. La majoria han estat desestimades per no coincidir amb el judici del Procés que se celebra al Tribunal Suprem.