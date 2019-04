Junqueras afirma ser el partit "més independentista" i la "garantia per allunyar un govern de PSOE i C's"

El líder d'ERC i candidat a les eleccions generals, Oriol Junqueras, ha afirmat que el seu partit és el "més independentista de tots" i que són els "més republicans de tots".









"Portem 88 anys defensant la república i som els més dialogants de tots. No hem renunciat mai a dialogar ni a la república ni a la independència. És compatible defensar simultàniament ", ha explicat en una entrevista al diari 'Ara'.





Junqueras afirma que són els primers a ser independentistes. "Nosaltres érem independentistes quan no ho era ningú", ha insistit Junqueras, que ha ressaltat que no ha renunciat, ni ho farà, a la independència, malgrat que es contempli investir Sánchez per evitar el govern de la dreta.





ERC, LA MILLOR GARANTIA DE ALLUNYAR UN PACTE PSOE-C'S





Ha reclamat una ERC forta per condicionar el PSOE perquè ha considerat que els socialistes, si poden escollir amb qui pactar, ho faran amb Cs i això, al seu parer, serà contrari als interessos de Catalunya i també de la resta d'Espanya.





"A l'hora de la veritat, el PSOE no té cap dubte alinear-se amb els enemics de la democràcia i de la majoria del poble de Catalunya. Va donar per bo la retallada de l'Estatut i va decidir permetre la investidura de Rajoy", ha manifestat.





També ha criticat que Sánchez decidís convocar les eleccions després de la manifestació a la plaça Colón de Madrid que van protagonitzar Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Cs) i Santiago Abascal (Vox), i ha conclòs: "El PSOE ha fallat a les aspiracions de la majoria de la societat catalana i de l'espanyola ".





Així, ha situat ERC com la millor garantia d'allunyar un pacte PSOE-Cs, que ERC veu possible encara que el partit taronja negui que vagi a pactar amb els socialistes: "Som els més independentistes, els més dialogants i els que garantim millor que ningú que el PSOE no regali el Govern "a la dreta.