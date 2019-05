La Junta Electoral prohibeix a Junqueras participar en el debat de TV3

La Junta Electoral Central (JEC) ha rebutjat que Oriol Junqueras pugui participar per via telemàtica des de la presó de Soto del Real en el debat electoral d'aquest dimarts a les 22 hores organitzat per TV3 perquè alteraria la vida del centre penitenciari, segons han informat fonts coneixedores d'aquesta decisió.





La negativa de l'organisme electoral ha estat comunicada aquest dimarts a primera hora de la tarda a ERC i JxCat, que eren els dos partits interessats en que en el debat hi participaran els seus candidats Oriol Junqueras i Toni Comín.





Després del pronunciament ahir a favor de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, la Junta Electoral Central va demanar informe a Institucions Penitenciàries.





L'organisme dependent del Ministeri de l'Interior ha rebutjat que Junqueras participi en el debat a causa de la incompatibilitat amb el règim interior de Soto del Real.