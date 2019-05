El consum regular d'aliments ultraprocessats s'associa amb un major risc de desenvolupar depressió clínica en el futur, segons l'evidència extreta d'un estudi amb més de 14.000 voluntaris del projecte 'Seguimiento Universidad de Navarra' (SUN).









El projecte ha estat dirigit per Miguel A. Martínez-González, investigador principal del CIBER en la seva àrea temàtica de Fisiopatologia de l'Obesitat i Nutrició (CIBEROBN). El treball ha estat publicat per la revista Journal of Nutrition, ha informat la Universitat de Navarra en un comunicat.





Després d'analitzar durant una mitjana de més de deu anys a un total de 14.907 voluntaris que no havien patit mai depressió a l'inici de l'estudi, es van detectar 774 nous casos de depressió clínicament diagnosticada durant un seguiment màxim de 16 anys.





A igualtat i amb independència d'altres factors, els consumidors d'aliments ultraprocessats presentaven un increment relatiu del risc de desenvolupar depressió del 33% en comparació amb els que tenien un consum nul o mínim. Aquest efecte advers era encara major en persones amb nivells baixos d'activitat física.





Segons Clara Gómez Donoso, investigadora del departament de Medicina Preventiva de la Universitat de Navarra i primera autora del treball, "estudis previs del projecte SUN ja havien trobat que els ultraprocessats augmentaven el risc d'hipertensió i obesitat". "Aquestes condicions cardiometabòliques comparteixen mecanismes fisiopatològics i factors de risc amb la depressió", ha detallat.





Així mateix, ha destacat que aquesta troballa sobre la depressió "contribueix a l'evidència científica creixent sobre els greus efectes perjudicials que tenen els productes ultraprocessats i confirmen els de la cohort francesa Nutrinet-Santé, que va valorar símptomes depressius, però no nous casos de depressió clínica , i va trobar resultats similars".





Segons la classificació Nova, que cataloga els aliments segons el seu grau de processament, els aliments ultraprocessats són formulacions industrials elaborades a partir d'ingredients refinats (sucre, midons, olis vegetals, sal) o sintetitzats (greixos trans, proteïna hidrolitzada, additius), i no contenen cap aliment sencer reconeixible. Alguns exemples són: refrescs ensucrats, embotits, postres làctics ensucrats, galetes, pastisseria industrial o cereals per esmorzar.





"Es caracteritzen per la seva baixa qualitat nutricional, conveniència (estan a punt per consumir en qualsevol moment, sense necessitat de preparació), disponibilitat (l'entorn afavoreix el seu consum) i hiper-palatabilitat (són extremadament saborosos)", ha explicat Clara Gómez.





A més, "desplacen el consum d'aliments beneficiosos i s'allunyen dels patrons alimentaris veritablement saludables", ha afegit. La dieta mediterrània, per exemple, s'ha associat amb un menor risc de depressió en la cohort SUN i amb una forta reducció de risc cardiovascular i de càncer de mama a l'estudi Predimed (Prevenció amb Dieta Mediterrània).