Davant la deixadesa amb què l'Ajuntament de Barcelona actua en matèria de seguretat, els comerciants de Ciutat Vella han decidit contractar empreses de seguretat privada per protegir els seus negocis.





Des de fa uns dies, als voltants de la Plaça Reial patrullen uns autodenominats "agents cívics" que espanten als llauners i pispes que freqüenten aquesta zona de gran afluència turística. Aquests agents circulen de dia i de nit pels voltants de la plaça mantenint una actitud intimidadora per prevenir conductes incíviques.





No obstant això, el sindicat Alternativa Sindical ha denunciat davant la Direcció General de la Policia que la contractació d'aquests agents per part dels comerciants incompleix la legalitat. El sindicat cita els articles 9 i 32 de la Llei 5/2014 de Seguretat Privada, que circumscriuen aquests serveis a les forces d'ordre públic o als vigilants de seguretat autoritzats per Interior.









Aquest servei d'agents cívics el presta Blue Control Service, una empresa que només està habilitada per exercir funcions de control d'accés a recintes tancats. Segons el sindicat de vigilants de seguretat, les rondes de vigilància que realitzen aquests agents només poden ser dutes a terme per part de vigilants acreditats pel Ministeri d'Interior.





En un comunicat, Alternativa Sindical treu responsabilitat als comerciants, els qui no són "coneixedors de la Llei de Seguretat Privada i es deixen enganyar per empreses de controladors que venen els seus serveis qual empresa de seguretat sense tenir l'autorització corresponent per part del ministeri de l'Interior". L'empresa Blue Control Service no ha volgut valorar aquesta denúncia per part del sindicat.





COLAU ES DESENTÉN





Després d'aquest xoc entre empreses de seguretat, es troba l'enfrontament entre Ajuntament i Govern sobre qui ha d'actuar policialment al Raval i altres barris cèntrics de Barcelona. L'alcaldessa Ada Colau es va queixar dimecres passat que el Govern no actuava a la capital amb una "intenció electoral d'abandonar la seguretat de Barcelona" per generar un clima de caos a la ciutat.





El director general dels Mossos d'Esquadra, Andreu Joan Martínez, va respondre a Colau que era "radicalment fals" que la Conselleria d'Interior desatengui la seguretat a Barcelona amb fins electoralistes.





Mentre aquesta querella entre les dues administracions s'intensifica en plena campanya electoral, els comerciants han pres una decisió que pot ser que acabi acabant en els tribunals.