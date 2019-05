El director general dels Mossos d'Esquadra, Andreu Joan Martínez, ha assegurat en roda de premsa que és "radicalment fals" que la Conselleria d'Interior desatengui la seguretat a Barcelona amb fins electoralistes, en resposta a les declaracions de l'alcaldessa Ada Colau.









Colau havia dit aquest mateix dimarts al matí: "Em començo a preguntar si no hi ha una intenció electoral d'abandonar la seguretat de Barcelona per part de la Conselleria d'Interior".





Martínez ha replicat que interpreten aquestes afirmacions amb "una clara intencionalitat i òptica electoral" de Colau, i ha ressaltat que els Mossos i la Guàrdia Urbana actuen de manera coordinada.





Ha afirmat que, almenys des que va assumir el càrrec de director general al juny de 2018, "la presència i la insistència del cos de Mossos d'Esquadra a resoldre les situacions d'inseguretat que percep la ciutadania de Barcelona ha estat constant".





I ha insistit que treballen "de manera coordinada com mai" amb la Guàrdia Urbana, mantenint reunions setmanals, fent dispositius policials conjunts i treballant en matèries com furts, 'narcopisos' i 'top manta'.





A més, ha recordat que des del 2012 no hi havia promocions de nous agents de Mossos però que l'activitat policial ha augmentat i que hi ha més dispositius i detencions que mai.





JUNTA LOCAL





Colau també ha assegurat que els Mossos no han participat en operatius i que el conseller, Miquel Buch, es va absentar d'una Junta Local de Seguretat encara que s'havia canviat de data perquè fos.





Martínez ha indicat que la Junta Local és un espai tècnic i policial per resoldre els problemes de seguretat: "Pensem que és un error transformar aquestes juntes locals de seguretat en instruments polítics".





També ha comentat que ell mateix va ser a la Junta de Seguretat a la qual no va acudir Buch, i ha insistit que el format era el normal i ordinari, i ha demanat no convertir aquestes juntes "en espais de debat polític".





Sobre les crítiques de Colau per l'operatiu davant disturbis de seguidors del Liverpool, ha dit que hi va haver un dispositiu "conjunt" de Mossos i Guàrdia Urbana, cada un en el marc de les seves competències, i ha assegurat que es va actuar d'acord amb el que preveu .





D'altra banda, ha recordat que els Mossos estan realitzant el dispositiu Ubiq --de reforç de la presència policial a la ciutat-- i que s'han tancat més de 150 narcopisos a Barcelona, especialment a Ciutat Vella.