El ple extraordinari de Barcelona ha aprovat aquest divendres reprovar la gestió municipal en seguretat i de la Guàrdia Urbana, i instar a canviar aquestes polítiques, amb el suport de PDeCAT, Cs, ERC, PSC i PP, el 'no' de BComú i la CUP, i l'abstenció dels dos regidors no adscrits, Gerard Ardanuy i Joan Josep Puigcorbé.





També demana dotar la Urbana dels recursos humans, materials i de formació necessaris, segons la proposta, aprovada en un ple sol·licitat per PDeCAT i ERC, i que s'ha celebrat després d'un altre ple extraordinari sobre l'estat de la seguretat i l'ordinari de gener --estava convocat per a les 15.00 i ha començat cap a les 17--.





L'alcaldessa, Ada Colau, ha demanat als grups que s'uneixin a ella per demanar a la Generalitat com a mínim 150 Mossos d'Esquadra de la nova promoció per a Barcelona, mentre que ha retret al PDeCAT que la vulguin reprovar "quan la responsabilitat de la seguretat la té el seu grup al Govern".





Considera "lògic" que Barcelona, com a gran ciutat, tingui problemes de seguretat, però ressalta que treballen per solucionar assumptes com el narcotràfic, i assegura que els agents compten amb tot el seu reconeixement.





CRÍTIQUES DE L'OPOSICIÓ





Jordi Martí (PDeCAT) ha recordat que el 21% de barcelonins creuen que la inseguretat és el primer problema de la ciutat, segons el Baròmetre Municipal, i ha assegurat que aquest resultat és fruit de la poca dedicació de Colau a la seguretat: "El problema és que no han cregut i no creuen en la policia i les seves funcions", encara que admet que falten mossos.





Ha sostingut que el Govern municipal ha provocat que la Urbana estigui "desincentivada i desmotivada", i ha retret que Colau no fa autocrítica i centrifuga els problemes, de manera que reivindica el treball que va realitzar el llavors primer tinent d'alcalde Joaquim Forn al capdavant de la policia local i la seguretat.





Des d'ERC, Jordi Corones (ERC) ha ressaltat la importància que abordar la seguretat des de l'esquerra, i ha rebutjat que es barregi el discurs de seguretat i convivència: "La dreta ho arreglaria tot amb porres i més policies, i nosaltres diem que no s'arregla només amb això ". L'edil republicà ha demanat a Colau definir un model de seguretat que impliqui més agents de la Urbana, i que aquests puguin accedir a més formació i tinguin més recursos.





La líder de Cs, Carina Mejías, ha dit que l'alcaldessa es va reservar per a ella l'àmbit de seguretat per les seves "històrics topades amb la Guàrdia Urbana" i per reformar el sistema, i que ha demostrat aversió a aplicar l'autoritat, en les seves paraules .





Jaume Collboni (PSC) ha subratllat la responsabilitat del govern municipal en la inseguretat de la ciutat, ja que, segons ell, aquesta situació no ha passat en altres ciutats, per la qual cosa proposa una declaració pública de "suport obert i desacomplexat" a la urbana, efectius als carrers per prevenir delictes, i un pla de civisme que es compleixi.





El regidor del PP Alberto Fernández ha responsabilitzat al president de la Generalitat, Quim Torra, de la manca de Mossos a la ciutat; ha demanat a Colau recolzar a la Urbana, i l'ha acusat de tenir al·lèrgia a la llei i estar al costat dels manters: "Jaume Asens ha estat l'advocat de tots aquells que persegueix la Guàrdia Urbana".





Maria Rovira (CUP) ha exigit abordar la seguretat des d'una perspectiva complexa que inclogui totes les variables, no només policial, tenint en compte la garantia de drets i la precarització per anar a les causes: "Si continuem fent el mateix que ara, és evident que la situació no canviarà".





"Estem jugant a un escacs polític que no ens permet avançar", ha lamentat Ardanuy, que ha dit que els retrets polítics impedeixen una resposta social en seguretat, mentre que Puigcorbé ha dit que la sensació d'inseguretat també té relació amb la manca d'habitatge , ocupació, desigualtats socials i d'oportunitats.





INTERVENCIÓ DE LAGARDER





En la sessió ordinària anterior a aquest ple extraordinari, la Urbana ha expulsat a l'activista i membre de la Casa de Cadis --que acull un espai autogestionat amb persones sense sostre-- Danciu Lagarder, que ha interromput la sessió per reclamar atenció per a una família que porta cinc dia dormint al carrer.