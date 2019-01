Seguretat a Barcelona: els alcadables de PSC i PP es pronucian

El candidat del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat que la seva formació presentarà a la propera Comissió de presidència un pacte de ciutat per la seguretat a la capital catalana, que inclogui un compromís de convocar 1.000 noves places de la Guàrdia Urbana en els propers cinc anys.





Per la seva banda, el candidat del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, ha demanat aquest diumenge al president del seu partit a Catalunya, Alejandro Fernández, que en seu parlamentària "exigeixi" al Govern la reobertura de la comissaria de Mossos d' Esquadra a la plaça Catalunya.





En declaracions als mitjans durant la celebració dels Tres Tombs al barri de Sant Andreu de Barcelona, Collboni ha explicat que aquest pacte també inclou una declaració política de suport a la Guàrdia Urbana i una crida "al conjunt de les administracions, catalana i espanyola, perquè facin seva aquesta prioritat de la seguretat a Barcelona ", mentre el candidat del PP ha assegurat que la comissaria" en 2010 va tramitar 20.000 denúncies de furts i robatoris ", una xifra que els Mossos d'Esquadra no han pogut confirmar.









Collboni

Collboni ha lamentat l'augment dels fets delictius i l'incivisme a la ciutat i ha defensat que aquesta proposta és en positiu i busca "superar la crispació política i solucionar el problema" de seguretat.





També ha demanat a l'alcaldessa, Ada Colau, que se centri en resoldre els problemes dels ciutadans i que presenti uns pressupostos municipals: "Es complica la vida amb el debat polític i s'oblida de fer d'alcaldessa de tots", ha criticat Collboni .





Preguntat per un possible pacte entre BComú i ERC després de les eleccions municipals, el socialista ha retret a Colau que el seu acostament amb l'independentisme "l'allunyi de la ciutat i dels problemes dels barcelonins".





"Massa sovint estem veient moltes iniciatives que no tenen a veure amb problemes de la ciutat i si amb el procés independentista", ha destacat Collboni.





Pel que fa als pressupostos generals de l'Estat (PGE), el candidat socialista ha defensat que el president del Govern, Pedro Sánchez, ha presentat uns comptes per "revertir les retallades socials i llibertats del PP".





També ha apuntat que si no s'aproven, els independentistes "seran els responsables que no hi hagi inversions a Catalunya", després del que ha matisat que qualsevol altre pacte amb aquestes forces polítiques serà sempre en el marc de la llei.





Bou

"És una comissaria molt important per a la seguretat d'una zona molt important com és el subsòl de plaça Catalunya", ha afirmat Bou, que ha insistit que es reobri de forma immediata.





També, Bou ha interpel·lat a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a qui ha exigit que demani a la Generalitat que els Mossos actuïn sobre l'ordre públic de la ciutat i ha criticat la seva visita institucional als presos independentistes: "Ja n'hi ha prou de paseítos a Lledoners ".





Preguntat per la possibilitat que Vox concorri a les eleccions municipals a Barcelona, ha conclòs que "tenen dret a presentar-se" i no s'ha posicionat sobre una hipotètica aliança.