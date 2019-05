Valls veu una "frivolitat" que els candidats debatin amb manters

El candidat de BCN Canvi-Cs a l'Alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, ha criticat aquest dimarts que els candidats a les eleccions municipals participin en un debat amb manters, ja que el veu un "exercici de frivolitat i d'irresponsabilitat".









Ho ha dit en declaracions als mitjans, després que tots els candidats, excepte ell i el del PP, Josep Bou, hagin participat en un debat amb manters organitzat per l'entitat Casa Nostra Casa Vostra.





"No tot val per cridar l'atenció", ha sostingut Valls, i ha afirmat que els candidats tenen l'obligació moral de no enganyar els ciutadans i ser exemplars en el respecte a les normes.





També ha dit que els responsables polítics "no poden de cap manera contribuir a una exhibició de la misèria", com creu que és aquest debat, que veu com una irresponsabilitat i no com una exhibició de bones intencions per part dels candidats.





"L'espectacle que s'està celebrant és un engany als electors i una utilització immoral d'un problema social que per fer-hi front requereix, per sobre de tot, de responsabilitat per part de tots els poders públics", ha asseverat.





FENOMEN "DIRIGIT PER MÀFIES"





Per això, Valls ha comunicat als organitzadors que no participaria en aquest debat i ha afegit que a Barcelona el 'top manta' no és una resposta improvisada a un problema de supervivència de migrants, sinó que és "un moviment dirigit i coordinat per màfies que extreuen un benefici il·legítim del seu control".





L'exprimer ministre francès ha insistit que aquest fenomen demostra la "incompetència" de l'Ajuntament de Barcelona, que, segons ell, ha contribuït a fer més gran el problema i ha provocat un efecte crida.





Així mateix, ha alertat de la "competència inassumible" que suposa per al petit comerç de la ciutat i que és una ocupació de l'espai públic.





Valls ha reiterat que el seu objectiu és acabar amb el 'top manta' a 90 dies si és elegit alcalde i que coordinarà a la Guàrdia Urbana amb els Mossos d'Esquadra i la resta de cossos de seguretat de l'Estat.





ZOO DE BARCELONA





Preguntat per la seva proposta per al Zoo de Barcelona, ha criticat que l'Ajuntament aprovés un pla per reconvertir el Zoo i avançar cap a un model que prioritzi la conservació d'espècies amenaçades perquè creu que és "irresponsable" i que té la voluntat d'acabar tancant.





Ha considerat que el Zoo forma part de la història de Barcelona, pel que ha apostat per "modernitzar-lo" i emmarcar-lo en el projecte de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de convertir el parc de la Ciutadella en un gran centre científic.