El candidat del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, ha afirmat que l'alcaldessa i candidata a la reelecció per BComú, Ada Colau, ha estat com "la vuitena plaga bíblica" per a la ciutat en els últims quatre anys, en els quals creu que s'han perdut oportunitats i ha baixat el creixement, però Barcelona s'ha mantingut fort pel poder empresarial, comercial i de la societat civil.









En un diàleg aquest dimarts amb l'economista Daniel Lacalle, dirigit pel director de campanya, Joan López Alegre, el candidat popular ha dit: "No ha pogut Ada Colau perjudicar més a Barcelona, però tampoc s'ha notat tant", i ha fet broma sobre que creia que anaven a haver de tancar-se les portes dels carrers, però no ha passat res.





"Colau ha practicat una ideologia que no sé quin és, em sembla inescrutable, es pot semblar al nihilisme o alguna cosa així", ja que la veu incapaç de gestionar ni tan sols una empresa senzilla, i encara que ha dit que cal acceptar els resultats en democràcia, ha advocat per treure-la del Ajuntament.





Bou creu que a Colau només li ha interessat la gestió econòmica per contractar alts càrrecs, ha dit, i sobre els pisos ocupats ha assegurat que té responsabilitat: "Moralment la té tota, perquè ella va ser la primera okupa de Barcelona. Tenim filmacions" que trauran en campanya, ha assegurat.





Considera que la gestió de Colau ha comportat inseguretat, perquè el 2018 s'han assolit les 200.000 denúncies per delictes: "Per què ha passat això? Senzillament pel desdeny, per l'omissió de l'alcaldessa de no tenir cura dels seus ciutadans".





L'ha acusat de ser extremadament sectària --en les seves paraules-- i de preocupar només del que li interessa personalment i de col·lectius propers perquè el votin: "Ella vol seguir manant. Ella té aquest interès, i si no pot manar, agafar-se a la jugular d'Ernest Maragall", d'ERC, ha dit, fent el gest de portar-se una mà al coll.





En la seva intervenció també s'ha referit a l'independentisme per assegurar que ha perjudicat Catalunya, que recorda que fa anys tenia un PIB 35 punts per sobre del de Madrid, mentre que properament pot arribar a ser més baix, i l'ha vinculat a empreses que s'han anat, segons ell, pel procés sobiranista.





"El nacionalisme és madrileny perquè ajuda a Madrid d'una manera que estan encantats" amb l'arribada d'empreses, ha fet broma, i ha dit que els empresaris tenen temors i el que volen és que se'ls facilitin les coses, en lloc del control al que considera que els vol sotmetre el socialisme, identificant-se com l'únic candidat que no és socialista.





Lacalle s'ha referit a la victòria de l'ANC a la Cambra de Barcelona i ha criticat que si bé aquestes associacions econòmiques serveixen de contrapès per als governants, si "funciona com una font addicional d'avançar una agenda política", deixa a part del teixit empresarial sense representació.





López Alegre ha recordat que en el mateix Hotel Gallery de Barcelona en què s'ha celebrat l'acte, ha realitzat un altre el candidat de BCN Canvi-Cs a l'Alcaldia, Manuel Valls, i ha proclamat que trauran a les eleccions "més regidors" que aquest adversari polític.





"ZONA FRANCA FISCAL"





Ha assegurat que és l'únic candidat que vol baixar impostos, i ha concretat que aposta per eliminar el recàrrec metropolità del 0,16% en la quota de l'IBI i augmentar la bonificació per domiciliació bancària del 2% al 4%.





Sobre la plusvàlua, ha afirmat que establiran la bonificació màxima legal de la quota de l'impost en totes les herències de béns immobles, no només en el cas d'habitatges habituals, com s'aplica actualment.





També promet establir una "zona franca fiscal" a Barcelona per als emprenedors que es constitueixin com a autònoms o pimes, independentment de la seva edat, que no pagaran impostos ni taxes municipals durant els tres primers anys d'activitat.