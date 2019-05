Iceta presenta un recurs al Constitucional després del veto al Senat

El Parlament ha rebutjat aquest dijous que el líder del PSC, Miquel Iceta, sigui senador per designació autonòmica, la qual cosa en conseqüència li impedirà aspirar a la Presidència del Senat la setmana que ve, com volia el president Pedro Sánchez.





Després de la decisió de la cambra catalana, Iceta ha presentat aquest mateix dijous un recurs d'empara al Tribunal Constitucional pel veto del Parlament al fet que ell fos designat senador: "El sectarisme s'ha imposat per sobre de la llei i el sentit comú".





"Les relacions entre grups s'han enrarit i poden dificultar l'inici de la legislatura espanyola en haver-se trencat les regles de respecte institucional", ha explicat, encara que s'ha compromès a continuar apostant pel diàleg entre Catalunya i la resta d'Espanya.









El recurs d'empara que ha presentat el PSC contra el veto del Parlament a designar Miquel Iceta senador autonòmic al·lega que s'ha vulnerat l'article 23.2 de la Constitució espanyola i demana als magistrats que prenguin mesures cautelars.





L'article 23.2 de la Carta Magna recull que tots els ciutadans "tenen dret a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics, amb els requisits que assenyalin les lleis", i el PSC considera que no s'ha respectat.





En el mateix recurs, els socialistes catalans recorden que la sessió constitutiva del Senat està prevista per a dimarts que ve 21 de maig, per la qual cosa demana al Tribunal que no només impugni el succeït al Parlament, sinó que prengui "mesures cautelars".





Esgrimeix que el veto al fet que sigui senador -inèdit en 40 anys de democràcia- evita que el PSC tingui un dels representants que li correspondria en la sessió constitutiva del Senat, per la qual cosa estima que s'ha de procedir-se amb "urgència excepcional" perquè no es produeixi un mal irreparable en els seus drets.





MECANISME DE VOTACIÓ





En el recurs d'empara, el PSC no posa el focus tant que el Parlament hagi rebutjat la designació d'Iceta, sinó en el mecanisme de votació que s'ha utilitzat per a decidir si havia de ser o no senador.





El PSC considera que hauria d'haver estat un mecanisme de votació amb paperetes, la qual cosa hagués impedit vetar la designació d'Iceta com a senador, ja que és un format de votació que impedeix als diputats emetre vots negatius.





Els socialistes catalans impugnen la decisió de la Mesa del Parlament que el sistema de votació elegit hagi estat el de votació electrònica i secreta, que sí que permet emetre vots negatius: es pot triar entre el 'sí', el 'no' i l'abstenció.





La votació s'ha saldat sense sorpreses: 25 vots a favor, 39 abstencions i 65 vots en contra i, malgrat que ha estat secreta, permet deduir-se que els vots a favor han estat del PSC i els comuns, les abstencions de PP i Cs, i els vots en contra de JxCat, ERC i la CUP.





Iceta ha lamentat la decisió de la Cambra, però ha assegurat que no l'afectarà en la seva aposta política: "No em restarà gens de voluntat de trobar solucions -a la situació de Catalunya- a través del diàleg, la negociació i el pacte".





Durant el ple per a decidir si el Parlament avalava la candidatura d'Iceta a senador -no ho ha fet-, el líder socialista ha demanat la paraula per a expressar el "respecte absolut a totes les posicions", malgrat que el rebuig de la Cambra impedirà que presideixi el Senat tal com volia Pedro Sánchez.





El líder dels socialistes ha recordat que la primera vegada que va parlar d'anar Senat al Parlament va ser quan es va oferir a acompanyar al llavors president de la Generalitat Carles Puigdemont per a "impedir l'aplicació del 155".





"El dimarts es constituirà el Senat d'Espanya i faltarà un representant de la Generalitat, faltarà un representant del grup socialista", ha lamentat.





La portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, ha avisat JxCat i ERC que el seu 'no' a permetre que Miquel Iceta sigui senador per designació autonòmica suposa apostar per "continuar amb el bloqueig".





"Avui tenim una votació en la qual hi ha molt més en joc entre les relacions entre Catalunya i la resta d'Espanya, perquè tornen a vulnerar drets, tornen a volar ponts", ha expressat en la seva intervenció abans de la votació en el ple en el qual el PSC ha proposat al seu líder per a senador, després que Pedro Sánchez li oferís presidir la Cambra Alta, cosa que no podrà fer si no és triat aquest dijous.





La portaveu socialista ha explicat que designar al substitut correspon als socialistes i, encara que el Parlament ha d'avalar el nom proposat, ha insistit que no hi ha precedents de vetos perquè rebutjar-lo suposaria deixar de garantir la proporcionalitat, per la qual cosa ha lamentat que en aquest cas "les majories volen xafar a les minories".









"S'estan saltant les lleis i vulnerant els drets de les minories una vegada més", ha criticat Granados, que ha preguntat als independentistes quin és el motiu per a vetar a Iceta quan no van vetar el nomenament de Xavier García Albiol (PP) o el de la una diputada de Cs, mentre el 155 estava vigent.





Ha qüestionat què guanya Catalunya amb el veto a Iceta, i demanat valentia als diputats d'ERC i JxCAT: "Seria ingenu pensar que després de la decisió d'ERC no hi ha un moviment tacticista electoral".





És la primera vegada en 40 anys des del restabliment de la democràcia que el Parlament rebutja donar llum verda a una proposta de senador autonòmic: fins ara, tots els grups es donaven suport als seus respectius candidats sense posar cap obstacle.





De fet, l'última votació de senadors autonòmics va ser al maig de 2018, en plena aplicació del 155 i pocs mesos després que el Parlament declarés la república: ERC i JxCat van votar els candidats al Senat de Cs i viceversa i ningú va plantejar objeccions -només va haver-hi quatre abstencions, les de la CUP-.





Tots els partits, també els comuns malgrat votar a favor, han coincidit a retreure les "formes" en les quals el PSC ha plantejat el nomenament d'Iceta: critiquen que es donés per fet que presidiria el Senat menyspreant que primer havia de votar-ho el Parlament i dialogar-se entre els grups.





Sergi Sabrià (ERC) ha proclamat que el 'no' del seu partit a Iceta és "rotund i nítid", i ha argumentat que el PSC no pot demanar cortesia parlamentària a l'independentisme mentre hi hagi dirigents sobiranistes en la presó i a l'estranger.





Albert Batet (JxCat) ha acusat el PSC de falta de sensibilitat amb els dirigents independentistes encausats: "On està la cortesia quan es banalitza el dolor dels presos polítics i els exiliats, i quan es fa mofa?".





Vidal Aragonés (CUP) ha afegit que Iceta "es va posicionar a favor del 155 i en els últims dies ha dit que, si ha de tornar a aplicar, ho tornaria a aplicar" i ha demanat a JxCAT i ERC que aquest rebuig al líder del PSC ha de ser l'avantsala d'uns altres 'noes' a futurs pactes amb els socialistes.





ABSTENCIONS





El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha acusat a Iceta d'haver trencat "la unitat constitucionalista" al Parlament posicionant el PSC a favor del diàleg amb l'independentisme, i li ha avisat que el sobiranisme només entén de xantatges.





El nou líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, també ha acusat Iceta d'haver-se acostat a l'independentisme i ha considerat que el seu veto com a senador demostra que no ha servit de res: "Mirin el pagament que han tingut vostès amb punt rondar els pactes amb aquells que no són constitucionalistes".