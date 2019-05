Podemos renunciaria a la Presidència del Congrés per centrar-se en els ministeris

El líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, ha optat per renunciar a la possibilitat que la formació morada es faci amb la Presidència del Congrés per centrar-se en entrar al Govern de Pedro Sánchez.









En el marc de les converses entre Iglesias i Sánchez, s'especulava amb que Iglesias havia aconseguit la Presidència del Congrés, però l'estratègia d'Unides Podem passa per fer-se per ministeris per aconseguir un canvi real al país.





El discurs d'Iglesias passa per que no volen butaques ni càrrecs, sinó incidir en polítiques de govern i, per això, el que vol és negociar amb el president a prop dels ministeris, amb la finalitat que Unides Podem doni el vistiplau a la investidura de Sánchez.





Fonts coneixedores de les converses assenyalen que Irene Montero estaria entre els noms de futures ministres.





La Presidència del Congrés podria recaure en les socialistes Carmen Calvo o Margarita Robles.

El que vol impedir Sánchez és repetir eleccions, especialment després que en menys d'un mes hagi comicis generals, municipals, europeus i, en algunes comunitats, també autonòmics.





No obstant això, des d'Unides Podem consideren que el PSOE està dividit entre els que estan a favor de l'entrada de la formació morada, els que prefereixen un executiu socialista amb pactes puntuals amb altres partits i els que optarien per anar de la mà de Ciutadans.