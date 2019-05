Un miler de persones impulsen un manifest de suport a Iceta com a president del Senat

Un miler de persones han impulsat i signat un manifest de suport al fet que el líder del PSC, Miquel Iceta, sigui el pròxim president del Senat perquè "és una oportunitat per a Espanya i per a Catalunya per avançar en les reformes de l'Estat en clau federal".









Difós pel PSC, el text al·lega que la proposta del president del Govern central, Pedro Sánchez, que Iceta presideixi el Senat "té tot el sentit polític, ja que representa una oportunitat per dinamitzar aquesta Cambra territorial en el sentit dels estats federals" .





"Una oportunitat per impulsar el diàleg, la cooperació i la recerca dels consensos necessaris per avançar en el federalisme i en les reformes necessàries", continua el document, que reivindica que el PSC va aconseguir 600.000 vots a Catalunya en les últimes generals.





El gran escull perquè Iceta presideixi el Senat és que no té per ara els suports perquè el Parlament li nom senador per designació autonòmica -pas previ indispensable-, i el manifest expressa que és inaudit que no es doni suport a la proposta de senador que fa un partit.





Recorda que els partits catalans sempre han pogut presentar les seves propostes de senador per designació del Parlament sense vetos ni obstacles, i defensa que Iceta és una elecció encertada per ser "catalanista convençut, dialogant i partidari de trobar una solució política" a la situació catalana.





"No seria raonable que es pretengués bloquejar aquest nomenament que representa una oportunitat per al diàleg i el reconeixement i enfortiment de l'autogovern que necessitem per avançar com a societat", conclou el text.





Així, el text finalitza amb una apel·lació a totes les forces de l'hemicicle català: "Demanem als partits polítics catalans que no impedeixin el seu nomenament i es comprometin en la recerca de solucions polítiques als problemes de reforma del nostre sistema polític".





Entre els signants destaquen el secretari general d'UGT, Josep Maria Álvarez; l'exministra socialista Ángeles González Sinde; l'exalcalde socialista de Barcelona Jordi Hereu; l'exdiputada del PSC al Congrés Anna Balletbò i l'exdelegat del Govern Joan Rangel.





També ho subscriuen històrics dirigents del partit socialista català, com Isidre Molas i l'exvicepresident del Parlament Europeu Raimon Obiols; els exconsellers Joan Manuel del Pozo, Josep Maria Rañé i Mar Serna, i l'exdiputat autonòmic i president d'Aena, Maurici Lucena.





A més, l'expresident de la Generalitat José Montilla; l'exdirigent del PSUC i ICV Eulàlia Vintró; els actors Abel Folk, Victòria Peña i Rosa Maria Sardà; la catedràtica Victòria Camps; el professor Carlos Losada i l'editor Jorge Herralde.