La Junta Electoral autoritza dues entrevistes a Forn des de la presó

La Junta Electoral Central (JEC) ha autoritzat "per motius d'urgència" dues entrevistes a Joaquim Forn, candidat de JxCat a l'Alcaldia de Barcelona i pres preventiu a Soto del Real jutjat al Tribunal Suprem pel Procés independentista, atenent l'informe de la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries sobre horaris del centre penitenciari i disponibilitat de l'única sala de videoconferències.









L'òrgan electoral ha de resoldre sobre gairebé 40 actes de campanya de les eleccions europees i municipals dels polítics presos després de la seva participació en el Procés independentista a Catalunya. Ahir, per motius d'urgència, va vetar la participació per videoconferència d'Oriol Junqueras (ERC) des de Soto del Real i de Toni Comín (JxCat) des de Bèlgica en un debat a TV3 a les 22.00 hores.





En una resolució de la JEC, l'òrgan electoral autoritza dues entrevistes de Forn, una per aquest 15 de maig amb 'ElNacional.cat' en format audiovisual i una altra per 'streaming' el 16 de maig amb 'El Periódico de Catalunya', totes dues "amb una durada màxima de 30 minuts".





No obstant això, es denega la celebració d'una roda de premsa aquest dijous del cap de llista de JxCat per a l'Ajuntament de Barcelona i exconseller d'Interior quan es va celebrar el referèndum il·legal de l'1-O "per estar ja reservada la sala de videoconferència per a actuacions de diferents jutjats".





En les eleccions generals del 28 d'abril Institucions Penitenciàries va informar a la JEC sobre la impossibilitat de complir el calendari proposat inicialment d'actes de campanya a Soto del Real a causa del règim intern del centre. Els presos han d'estar en les seves cel·les a les 20.00 hores i l'única sala de videoconferència està demandada per qüestions com diligències judicials, visites institucionals o atencions mèdiques.





En les eleccions generals, però, es van celebrar finalment 16 actes de campanya des de Soto del Real entre el 18 i el 26 d'abril, participant en els mateixos Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Sánchez i Jordi Turull, els cinc presos electes -tots menys Forn, que és candidat a les municipals- als quals el Suprem ha autoritzat per assistir el 21 de maig a la sessió de constitució de les Corts.