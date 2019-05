La prima de risc d'Itàlia registrava aquest dimecres una pujada de prop de 100 punts bàsics i s'acostava fins a la barrera dels 300 punts, després que el viceprimer ministre italià, Mateu Salvini, digués que el seu Govern estava disposat a incomplir les normes fiscals de la Unió Europea si això fos necessari per estimular l'ocupació.





En concret, el diferencial del bo italià a deu anys respecte al seu homòleg alemany cotitzava aquest dimecres al voltant dels 290 punts bàsics, davant els 282 enters en els que va obrir la jornada, tot i que ha arribat a assolir un màxim de 292,1 punts bàsics. L'interès del bo passava des del 2,753% de l'obertura fins al 2,772%.





Per la seva banda, la borsa de Milà liderava durant la sessió els descensos en els mercats europeus, ja que queia al voltant d'un 1,5%, en comparació de les baixades inferiors a l'1% que registraven Madrid, Londres, París o Frankfurt.





Salvini va afirmar aquest dimarts que el Govern italià estava disposat a superar el límit d'un dèficit del 3% respecte al PIB imposat per Brussel·les o situar la seva ràtio de deute per sobre del 130%-140% amb l'objectiu de gastar tot el que sigui necessari per reduir la taxa de la desocupació al 5%.





A Espanya, la prima de risc també augmentava aquest dimecres, tot i que menys que la italiana, ja que pujava des dels 104,7 punts de l'obertura fins als 108,5 punts bàsics.