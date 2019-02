El futur de la UE passa per Roma

Qui està governant realment Itàlia en aquests dies?





En les eleccions del 4 de març de 2018, menys de 10 anys després del seu naixement, el Moviment Cinc Estrelles (M5S) es va convertir en el primer partit d'Itàlia amb el 32,68% dels vots a la Cambra --i el 32,22% al Senat. Aquest canvi va semblar indicar la voluntat real d'una part substancial de l'electorat de canviar de rumb i de deixar enrere la vergonyosa i trista època de la corrupció a gran escala de l'era Berlusconi. Com que no li era possible governar en solitari, el Moviment es va veure obligat a formar un govern de coalició amb la Lliga (o Lliga Nord, també coneguda com el Carroccio), un partit d'ultradreta que originalment es debatia entre l'autonomia i el separatisme de l' nord, i que havia obtingut una mica més del 17% dels vots.





No va ser possible aconseguir una aliança amb l'antic partit governant, el Partit Democràtic (PD), que només va aconseguir el 18'72% dels vots, esquinçat per massa conflictes interns, llegat del règim rígid i inepte del seu líder Matteo Renzi. El sempre poderós magnat dels mitjans de comunicació Silvio Berlusconi, mentrestant, va intentar una aliança amb la Lliga per formar un govern de centredreta, però aquest últim va decidir que seria més fàcil governar amb els 5 Estrelles.





D'altra banda, a l'identificar Berlusconi i la seva colla com el "mal absolut" de la política italiana i el principal responsable de la crisi moral, legal, constitucional i cultural que afecta el Bel Paese, els 5 Estrelles van impedir qualsevol possibilitat de col·laboració amb la vella dreta. Així que, fins i tot per a ells, l'aliança amb la Lliga va seguir sent la menys irrealista d'entre les ofertes que hi havia sobre la taula després de valorar el fort desig de canvi existent a la base electoral, en particular entre els joves.





Encara que el M5S sigui, en nombre, el primer partit al Parlament i al Senat italians, dins d'ell teòricament hauria de funcionar un sistema de democràcia "deliberativa" basat en les consultes als militants a través de la plataforma d'Internet Rousseau. La referència a Jean-Jacques Rousseau no és accidental, ja que els fundadors del moviment el reconeixen com el pare putatiu de la "democràcia directa" (tot i que no s'ha d'oblidar que Maximilien Robespierre també va ser un àvid seguidor del filòsof francès). Cada nova proposta de llei hauria de ser debatuda en línia, i això allarga els temps. D'altra banda, el garant de la privacitat ha subratllat repetides vegades la falta de transparència de la plataforma Rousseau.





Mentre els 5 estrelles continuen treballant amb el seu mètode consultiu, la Lliga, d'altra banda, es mou a través de decisions governamentals preses directament a nivell ministerial, sense consultes prèvies amb la seva base. En altres paraules, el soci minoritari del govern crema ponts i pot imposar ràpidament la majoria de les seves decisions en la resta de l'executiu. Amb actitud autocràtica, el cap de la Lliga i actual ministre de l'Interior Matteo Salvini segueix gairebé cada dia imposant les seves decisions al guanyador efectiu de les eleccions. Potser els camises verdes només necessitarien una altra marxa sobre Roma per consolidar formalment el poder absolut.





Atès això, ¿no podrien els 5 Estrelles canviar de tàctica i deixar d'utilitzar les consultes en línia? Un abandonament formal d'aquesta aparença de democràcia directa no seria fàcil: es tracta encara d'un dels pilars ideològics del moviment, massa associat amb la seva identitat com per poder-lo descartar simplement en nom de la realpolitik. Per contra, la Lliga ha aconseguit consolidar una identitat forta tot i haver-la construït en el buit, completament articulada al voltant de l'amenaça de la immigració. Als ulls dels votants, la Lliga apareix com el partit governant de facto amb un programa mínim totalment centrat en la xenofòbica retòrica de la "seguretat".





D'altra banda, pel que fa als respectius programes polítics, l'anàlisi ha de revertir-: la Lliga no té un programa polític real més enllà de la securitització, és a dir, la lluita contínua contra un enemic extern l'ombra s'albira diàriament a l'horitzó, reforçada per la violència verbal dels seus dirigents. Per contra, els 5 Estrelles tenen moltes idees, propostes de canvi i més de 5000 propostes de llei , de les quals han aconseguit llançar amb dificultat només una mínima part i només després de les esmenes imposades per la Lliga. D'aquesta manera, totes les mesures llançades dins del Moviment 5 estrelles experimenten un procés molt més lent, mentre que les lleis proposades per la Lliga s'aproven ràpidament. La Lliga també té el dret de proposar esmenes a qualsevol llei presentada pels 5 estrelles, mentre que aquests no semblen tenir els mateixos drets.





Durant els moments inicials que van marcar la formació del govern, el Moviment 5 estrelles podria haver estat una força decisiva i hegemònica com a primer partit, però no tenia la consumada experiència política de la Lliga, que ja havia participat en diversos governs com aliat de Berlusconi des 1994.





La importància dels líders no s'ha de subestimar. Si bé els 5 estrelles no compten amb un líder fort i populista en la persona de Luigi di Maio, la Lliga està centrada completament en la personalitat del gran comunicador Matteo Salvini, la habilitat i falta d'escrúpols per utilitzar els algoritmes de Facebook li va donar 3,4 milions de seguidors, convertint-se així en el polític més "seguit" d'Europa . Això excedeix en gran mesura la capacitat dels 5 estrelles per obtenir avantatges a través de les seves pròpies xarxes socials, creades el 2004 per Gianroberto Casaleggio, qui va morir el 2016. La idea d'utilitzar Internet per establir una "democràcia en viu" a l'interior de la democràcia representativa sembla enlluernar davant del poder hegemònic de Facebook.





Si bé la lluita contra la immigració "il·legal" segueix sent el cavall guanyador de la Lliga i la part més consubstancial de la seva identitat política, el moviment 5 estrelles sembla obligat a complir diligentment o callar. Qualsevol oposició a aquesta política, especialment si s'invoca un sentit de solidaritat humana, pot deixar-vos el col·lapse del govern actual seguit de noves eleccions. En aquest cas, totes les enquestes donen a la Lliga com a guanyador absolut. Per tant, el partit ara minoritari, la Lliga, mostra cada vegada menor interès en la continuació d'aquest govern. Així, la Lliga, no té res a perdre mentre que el partit majoritari, els 5 Estrelles, ho pot perdre tot i difícilment podria obtenir un nombre suficient de diputats per tornar a governar.





Les pròximes eleccions europees de maig de 2019 podrien fer trontollar aquest delicat equilibri de poder dins de l'executiu. El resultat d'una victòria aclaparadora per a la Lliga podria ser la restauració d'un règim autoritari no gaire diferent del de la Hongria de Orban i més a prop de la Rússia de Putin, amb la benedicció del govern de Donald Trump.





Però, què poden oferir els 5 estrelles? Les grans ambicions queden almenys en paper. Per exemple, el punt 4 de l' contracte governamental estableix que "la nostra tasca és donar suport a la 'economia verda', la investigació, la innovació i la capacitació per al desenvolupament del treball ecològic i per a la reactivació de la competitivitat del nostre sistema industrial, amb el objectiu de 'descarbonitzar' i 'desposseir' la producció i les finances i promoure l'economia circular". L'atenció sembla centrar-se en els recursos renovables com el sòl, l'aigua i els boscos.





Una de les metes més ambicioses dels 5 Estrelles, per tant, segueix sent la transició energètica. Però la Lliga, un cop al govern, ha començat a negar molts d'aquests aspectes centrals de l'acord sense els quals la coalició governant ni tan sols hauria sorgit. Per exemple, la Lliga ha considerat bloquejar la moratòria de les plataformes flotants per a la perforació marina de petroli i gas, a la qual s'oposen tots els països adriàtics.





D'altra banda, els 5 estrelles a general s'oposen a acabar les obres de construcció ja iniciades de la nova línia ferroviària d'alta velocitat Torí-Lió. Transferir part del transport de mercaderies de la carretera a la via ferroviària reduiria la contaminació i els accidents de trànsit, i suposaria un pas, encara discutible, cap a la transició energètica. A més, la interrupció d'aquestes costosíssimes obres d'infraestructura suposaria una pèrdua immensa per a l'economia italiana.





La desconnexió sorgeix cada dia que passa: d'una banda, els 5 Estrelles lluiten per mantenir les seves variades posicions ecologistes, tot i el bon suport popular a nivell local. Per a la Lliga, però, es comença a albirar el suport de la gran indústria i les corporacions de combustibles fòssils, com va passar anteriorment amb el govern de Renzi. En aquestes situacions, la transició energètica italiana es farà difícil.





A més, el moviment ha experimentat un gran nombre d'abandonaments i expulsions del grup parlamentari: diversos exdiputats del Moviment han passat al "grup independent" i un, fins i tot, al partit de Berlusconi, que sempre resulta pròdig a l'hora de comprar rivals.





Com està reaccionant la comunitat internacional davant d'aquesta contínua crisi? Tots els països veïns d'Itàlia i Europa sencera no amaguen la seva preocupació i creixent nerviosisme. I els conflictes interns del govern italià estan sent observats intensament per la presidència dels Estats Units amb el seu pla d'enfonsar Europa com a projecte polític i social comú.





Es tracta d'un disseny que ja es va donar a conèixer durant la presidència de George W. Bush, quan membres del seu govern van atacar repetidament a diversos països europeus i a la "vella" Europa com a concepte de superar. A partir de la invasió de l'Afganistan i l'Iraq, les fractures cada dia més irreconciliables van alimentar una profunda desconfiança entre Europa i els Estats Units. En particular, les elits corporatives dels Estats Units mai van perdonar a Europa l'adopció d'un sistema monetari únic, horroritzades per la amenaça que representava l'euro per la supremacia mundial del dòlar. Ara, amb Donald Trump i Steve Bannon, la seva 'ambaixador' a Europa i excap-estrateg, el somni republicà de Bush sembla convertir-se en realitat, però a través d'una radicalització sense precedents dels conflictes i un suport massiu als règims autoritaris.





El joc per a la destrucció d'Europa es jugarà principalment a Roma. La submissió de Roma al sobiranisme autoritari podria significar la destrucció del somni europeu. En aquest cas, el projecte devastador de Bannon-Trump podria avançar i guanyar gràcies a la incongruència italiana.